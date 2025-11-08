Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPM Narendra Modi also worn a skull cap says CM Revanth Reddy amid BJP criticism
'पीएम मोदी ने भी पहनी थी टोपी, मैं फोटो भेजूंगा', मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप पर रेवंत रेड्डी

संक्षेप: रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाजपा उपचुनाव में जमानत जब्त कर लेगी। उन्होंने कहा, 'क्या वह मानेंगे कि हिंदू भाजपा के साथ नहीं हैं, हिंदू नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं? इसलिए बंडी संजय को समझना चाहिए।'

Sat, 8 Nov 2025 07:15 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान टोपी पहनने को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी निशाने पर हैं। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। टोपी वाले विवाद पर उन्होंने इशारा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अतीत में ऐसा किया है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार की टिप्पणियों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, 'नरेंद्र मोदी जी ने टोपी पहनी थी। मैं फोटो भेजूंगा। नरेंद्र मोदी जी की नीति क्या है, पहले वह (संजय कुमार) स्पष्ट करें।'

रेवंत रेड्डी ने कहा, 'अगर भाजपा नेता मानते हैं कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रहने चाहिए, तो यह उनके विचारों की गरीबी है। बंडी संजय की सोच में खोट है। मैं उन्हें भाजपा नेताओं के टोपी पहनने की जानकारी भेजूंगा।' उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने पर उसकी परंपराओं का सम्मान करना है। उनकी सरकार सभी धर्मों में समानता बनाए रखती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लगे आरोप

'कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस' कहने के बाद सीएम रेड्डी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे हैं। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को कांग्रेस की दो आंखें बताया था। कांग्रेस सभी धर्मों और 140 करोड़ आबादी को समान मानती है। कांग्रेस पार्टी ने जब-जब सत्ता में रही, अल्पसंख्यकों को अवसर दिए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, सलमान खुरशीद और कई अन्य के उदाहरण भी दिए।

