pm narendra modi again ahead from indira gandhi gives record 12th speech from red fort लाल किले से झंडा फहराने में भी इंदिरा गांधी से आगे निकले पीएम मोदी, सबसे लंबा भाषण
pm narendra modi again ahead from indira gandhi gives record 12th speech from red fort

लाल किले से झंडा फहराने में भी इंदिरा गांधी से आगे निकले पीएम मोदी, सबसे लंबा भाषण

उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। यह उनकी लगातार 12वीं स्पीच थी। इससे पहले इंदिरा गांधी के नाम पर लगातार 11 बार लाल किले से संबोधन का रिकॉर्ड था और वह अपने पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर थीं। अब 12 बार लगातार भाषण देकर पीएम मोदी दूसरे नंबर पर हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 11:06 AM
पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 103 मिनट लंबा भाषण दिया। इसके साथ ही उन्होंने लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना दिया। यही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से आजादी की वर्षगांठ के मौके पर सबसे ज्यादा झंडा फहराने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए।

इंदिरा गांधी ने लगातार कुल 11 बार लाल किले से भाषण दिया था, जबकि अपने जीवनकाल में उन्हें 16 बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था। वहीं उनके पिता जवाहर लाल नेहरू ने लगातार 17 बार लाल किले से भाषण दिया था और ध्वज फहराया था। इस तरह आज के दिन पीएम मोदी ने दो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कुछ ही दिन पहले वह लगातार सबसे लंबे कार्यकाल तक पीएम रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इस रेस में भी उन्होंने इंदिरा गांधी को पछाड़ा था और सिर्फ पंडित नेहरू ही इस मामले में भी उनसे आगे हैं।

भगवा पगड़ी पहनकर लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहराने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विकसित भारत का खाका पेश किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 सालों की भी लाल किले से सराहना की। यह पहला मौका था, जब किसी पीएम ने लालकिले से आरएसएस की सराहना की और उसके कार्यों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के टैरिफ अटैक को इशारों में ही जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं किसानों के हितों की रक्षा में चट्टान की तरह खड़ा हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

अब बात करें पीएम मोदी की 103 की स्पीच की तो यह एक रिकॉर्ड है। मोदी ने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने 98 मिनट के भाषण के रिकॉर्ड को इस वर्ष तोड़ दिया। साल 2024 से पहले उनका सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण 2016 में 96 मिनट का था, जबकि उनका सबसे छोटा भाषण 2017 में था, जब उन्होंने 56 मिनट का भाषण दिया था। मोदी ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण 2014 में दिया था, जो 65 मिनट तक चला था। 2015 में लाल किले से उनका उद्बोधन 88 मिनट तक चला था। साल 2018 में, लाल किले की प्राचीर से मोदी ने 83 मिनट की अवधि का संबोधन दिया था। इसके बाद, 2019 में, उन्होंने लगभग 92 मिनट तक भाषण दिया।

नेहरू और इंदिरा के थे सबसे छोटे भाषण

नेहरू और इंदिरा गांधी ने क्रमशः 1954 और 1966 में 14 मिनट के सबसे छोटे भाषण भी दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर कुछ सबसे छोटे भाषण दिए थे। साल 2012 और 2013 में सिंह के भाषण क्रमशः केवल 32 और 35 मिनट तक चले थे। 2002 और 2003 में वाजपेयी के भाषण और भी छोटे थे जो 25 और 30 मिनट के थे।