प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शाम को उनके संबोधन के विषय के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। पीएमओ ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
PM Modi Live: पीएम मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेस का सवाल
PM Modi Live: पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन कुछ ही देर में होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले रविवार को पूछा कि क्या वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान ‘युद्धविराम’ के दावों और एच1बी वीजा धारक लाखों भारतीयों की चिंताओं पर बात करेंगे? या फिर नयी जीएसटी दरों के बारे में पहले से ज्ञात बातें दोहराएंगे।
PM Modi Live: कोविड के दौरान भी किया था संबोधित
PM Modi Live: पीएम मोदी ने 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी अपने संबोधनों के माध्यम से लोगों से सीधे संपर्क किया। उन्हें लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी, सुझाव दिए या देश और दुनिया को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकटों में से एक से निपटने के लिए सरकार के उपायों पर प्रकाश डाला।
PM Modi Live: पहले भी कर चुके हैं देश को संबोधित
PM Modi Live: पीएम मोदी पहले भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। उन्होंने 2016 में नोटबंदी और 2019 में भारत द्वारा ‘उपग्रह विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र’ का सफल परीक्षण होने पर ऐसा किया था।
PM Modi Live: नवरात्रि की पूर्व संध्या पर संबोधन
PM Modi Live: पीएम मोदी का यह संबोधन नवरात्रि की पूर्व संध्या पर होगा। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी दरों में कटौती लागू होगी और इससे बड़ी संख्या में उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
