DMK कुछ भी करे, भगवान मुरुगन के भक्त जीतेंगे; तमिलनाडु की रैली में क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'लोग जानते हैं कि यह चुनाव राज्य के लिए टर्निंग पॉइंट है। तमिलनाडु ने अपना मन बना लिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि DMK को बाहर भेजना है। वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ NDA ही बदलाव ला सकता है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में NDA की जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'यहां आने से पहले मैं तिरुप्परनकुंद्रम गया था। भगवान मुरुगन के दर्शन करना सच में एक दिव्य अनुभव था। मैंने तमिलनाडु और पूरे देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उसी समय, मेरा दिल भारी हो गया। मुझे थिरु पूर्णा चंद्रन की याद आई, वो युवा भक्त जिन्होंने अपनी जान दे दी। आज, मैं उनकी पत्नी, थिरुमति इंदुमति पूर्णा चंद्रन और उनके दो छोटे बच्चों से मिला। मैंने उनका दुख महसूस किया और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मैं प्रार्थना करता हूं कि थिरु पूर्णा चंद्रन की आत्मा को भगवान मुरुगन के चरणों में शांति मिले।'

पीएम मोदी ने कहा, 'यह दुख की बात है कि DMK सरकार की कठोरता की वजह से यह हुआ। डीएमके चाहे कुछ भी करे, सच्चाई की जीत होगी। भगवान मुरुगन के भक्त जीतेंगे।' उन्होंने कहा कि कुछ लोग तमिलनाडु में सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं। जब वे NDA की बड़ी रैली देखेंगे, तो उनके सपने बुरे सपने में बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'लोग जानते हैं कि यह चुनाव राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मैं देख सकता हूं कि तमिलनाडु ने अपना मन बना लिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि DMK को बाहर भेजना है। वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ NDA ही बदलाव ला सकता है। मैं यह आपकी आंखों में देख सकता हूं। तमिलनाडु की अगली सरकार NDA सरकार होगी।'

डीएमके पर जमकर साधा निशाना नरेंद्र मोदी ने कहा, '2021 में 25 लंबे सालों के बाद DMK को अपने दम पर पूरी बहुमत मिली। लेकिन उन्होंने अच्छा शासन नहीं दिया। उन्होंने राज्य को लूटा, वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और लोगों की उम्मीदों को नजरअंदाज़ किया। मदुरै को देखिए। मदुरै MGR के साथ खड़ा था, जो शहर से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए DMK को मदुरै कभी पसंद नहीं आया। DMK मदुरै में माफिया-स्टाइल की राजनीति लेकर आई। उन्होंने खराब सड़कें, खराब ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट की कमी दी। वे मदुरै को सफाई में नेशनल रैंकिंग में सबसे नीचे ले गए। यहां तक ​​कि मदुरै के DMK मेयर को भी भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा। यह उनका मॉडल है, पैसा अपने लिए, परेशानियां लोगों के लिए।'