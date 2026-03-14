बंगाल में अपराधियों को खुली छूट, बहन-बेटियों के खिलाफ हो रहे दिल दहलाने वाले अपराध; PM मोदी ने साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ी की गई, जिससे गरीब परिवार आज भी पक्के घर के इंतजार में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। यह रैली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की प्रमुख चुनावी रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें राज्य भर में परिवर्तन की मांग को तेज किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से 18 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग से जुड़े कार्य शामिल थे, जो राज्य के विकास को गति देने का दावा किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में अभी उनकी सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र के माध्यम से भाजपा विकास कार्यों में लगी हुई है।

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पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे बंगाल ने आज़ादी के बाद विभाजन सहा, विभाजन की आग देखी, मज़हबी दंगे देखे, बाद के दशकों में अस्थिरता देखी, घुसपैठ का दौर देखा, रक्तपात सहा, इन सबकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी अगर कोई थी तो बंगाल की माताएं, बहनें, महिलाएं थी। लेफ्ट की सरकार में हत्या, बलात्कार और अपहरण का वह दौर कोई नहीं भूल सकता इसलिए आप लोग लेफ्ट को हटाकर बड़ी आशा के साथ TMC को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया लेकिन TMC ने लेफ्ट के गुंडों, माफियाओं को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है, आए दिन बहन-बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं।'

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ी की गई, जिससे गरीब परिवार आज भी पक्के घर के इंतजार में हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना को भी राजनीतिक कारणों से लागू नहीं किया जा रहा है। PM मोदी ने युवाओं के पलायन, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब टीएमसी ने बंगाल को लूटा है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं और विकास कार्य ठप हैं।

TMC पर जमकर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने रैली में जनसैलाब का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने ब्रिज बंद करवाकर, ट्रैफिक जाम लगवाकर और भाजपा के झंडे-पोस्टर हटवाकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता नहीं रुकी। उन्होंने इसे निर्मम सरकार करार देते हुए कहा कि महाजंगलराज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जल्द ही बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा। मोदी ने ब्रिगेड मैदान के ऐतिहासिक महत्व को याद दिलाया, जहां से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हुई थी। उन्होंने घोषणा की कि आज यहां से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज चुका है और बदलाव दीवारों व दिलों में छप गया है।