लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही कांग्रेस की नीति; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिना दिए उदाहरण
देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विधेयक लोकसभा में पास न होने का दुख जताया। पीएम मोदी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहाकि लटकाना, अटकाना, भटकाना, कांग्रेस की शुरू से ही यही नीति रही है।
देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विधेयक लोकसभा में पास न होने का दुख जताया। पीएम मोदी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहाकि लटकाना, अटकाना, भटकाना, कांग्रेस की शुरू से ही यही नीति रही है। पीएम मोदी ने उदाहरण सहित कांग्रेस के उन कदमों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहाकि भारत के साथ बहुत से देश आजाद हुए। आज यह सब देश बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन भारत आज भी आगे नहीं जा पाया क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही सुधारात्मक कदमों को रोककर रखा। पीएम मोदी ने कहाकि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है।
हर चीज को लटकाकर रखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद लटकाया। पाकिस्तान के साथ साथ पानी विवाद लटकाए रखा। ओबीसी आरक्षण विवाद 40 साल लटकाया। वन रैंक वन पेंशन को भी लंबे समय तक अटकाए रखा। उन्होंने कहाकि इस रवैये का खामियाजा देश ने भुगता है। उन्होंने कहाकि ये लोग विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं क्योंकि बांटो और राज करो ये राजनीति कांग्रेस अंग्रेजों से विरासत में सीखकर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। उन्होंने कहाकि देश के सामने मौजूद सभी चुनौतियां कांग्रेस के रवैये की वजह से हैं।
कांग्रेस को बताया महिला आरक्षण विरोधी
पीएम मोदी ने कहाकि कांग्रेस और उसके साथियों ने हमेशा महिला आरक्षण के प्रयासों में रोडे़ अटकाए हैं। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उन्होंने कहाकि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को विफल करके हमारे संविधान का अपमान किया है। पीएम मोदी ने आगे कहाकि देश की बहन बेटियां कांग्रेस के नकारात्मक रवैया का करारा जवाब देंगी। उन्होंने कहाकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में आवश्यक सुधारों के बारे में हमेशा झूठी बातें फैलाईं और हर सुधार में देरी की।
यह संशोधन समय की मांग
इससे पहले पीए मोदी ने कहाकि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन सभी राज्यों की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। उन्होंने कहाकि सब राज्यों की समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के जिम्मेदार हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।