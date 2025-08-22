घुसपैठिए अर्थव्यवस्था पर बोझ, माताओं-बहनों को कर रहे प्रताड़ित; बंगाल की धरती से क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस राष्ट्रीय चुनौती पर चर्चा करता रहा हूं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती ये है कि बंगाल के लिए जो पैसा हम सीधे राज्य सरकार को भेजते हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी कैडर पर खर्च होता है। यही वजह है कि गरीब कल्याण की कई योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पीछे है।' उन्होंने दावा किया, 'दो बंगाल मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बावजूद अपने पद छोड़ने से इनकार किया। बंगाल से घुसपैठियों को हटाने के लिए टीएमसी को सत्ता से हटाना जरूरी है। घुसपैठिए अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं। हमारी माताओं-बहनों को प्रताड़ित कर रहे है। केवल आपका वोट उन्हें रोक सकता है।'

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस राष्ट्रीय चुनौती पर चर्चा करता रहा हूं। आजकल आप देखते हैं जिन देशों को विकसित कहा जाता वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहीम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं झेल सकता।' उन्होंने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है वह सिद्ध करके दिखाती है। इसका ताजा प्रमाण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है।