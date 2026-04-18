'अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करना चाहता हूं', महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर पीएम मोदी

तमिलनाडु की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, 'मैंने उनसे साफ कहा कि वे चाहें तो श्रेय ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस यही चाहता था कि साधारण परिवारों की बहनों की संख्या संसद और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़े।'

तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'आज अपनी जनता के बीच मैं अपनी पीड़ा और गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं। वर्ष 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और इस महीने की 16 तारीख को हमने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी राजनीतिक दलों से इसकी समर्थन करने की अपील की। मैंने उनसे साफ कहा कि वे चाहें तो श्रेय ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस यही चाहता था कि साधारण परिवारों की बहनों की संख्या संसद और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़े।'

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'DMK के कृत्य अब बहुत अच्छे से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता डीएमके के काले कारनामे अच्छे से जान चुकी है। झूठ फैलाने से DMK के काले कारनामे छिपने वाले नहीं हैं।' उन्होंने कहा कि इस नए आरंभ के समय में तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तमिल जनता एक स्पष्ट संदेश दे रही है - एनडीए अंदर है, डीएमके बाहर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु में दो चीजें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी हैं। पहली है एक परिवार की संपत्ति और दूसरी है तमिलनाडु का कर्ज। डीएमके का शीर्ष परिवार और अधिक अमीर होता जा रहा है, जबकि तमिलनाडु के हर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है।' उन्होंने कहा कि DMK की नीति है - परिवार द्वारा, परिवार की, परिवार के लिए। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली में प्रमुख सांसद, फिल्म, मीडिया हाउस और कई अन्य चीजें एक परिवार के नियंत्रण में हैं। यहां तक कि वरिष्ठ राजनेताओं को भी परिवार के सबसे छोटे सदस्य के सामने अपमानित किया जाता है। जब भी मैं तमिलनाडु के लोगों से मिलता हूं, वे मुझे बताते हैं कि यहां परिवार में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। वह प्रतिस्पर्धा बेटे और दामाद के बीच है। दोनों यह प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन ज्यादा लूट सकता है।