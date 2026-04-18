Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करना चाहता हूं', महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर पीएम मोदी

Apr 18, 2026 08:17 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

तमिलनाडु की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, 'मैंने उनसे साफ कहा कि वे चाहें तो श्रेय ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस यही चाहता था कि साधारण परिवारों की बहनों की संख्या संसद और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़े।'

'अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करना चाहता हूं', महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर पीएम मोदी

तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'आज अपनी जनता के बीच मैं अपनी पीड़ा और गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं। वर्ष 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और इस महीने की 16 तारीख को हमने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी राजनीतिक दलों से इसकी समर्थन करने की अपील की। मैंने उनसे साफ कहा कि वे चाहें तो श्रेय ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस यही चाहता था कि साधारण परिवारों की बहनों की संख्या संसद और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़े।'

ये भी पढ़ें:होर्मुज में भारतीय टैंकर पर हमले से ऐक्शन में सरकार, ईरानी राजदूत को किया समन

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'DMK के कृत्य अब बहुत अच्छे से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता डीएमके के काले कारनामे अच्छे से जान चुकी है। झूठ फैलाने से DMK के काले कारनामे छिपने वाले नहीं हैं।' उन्होंने कहा कि इस नए आरंभ के समय में तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तमिल जनता एक स्पष्ट संदेश दे रही है - एनडीए अंदर है, डीएमके बाहर है।

ये भी पढ़ें:LIVE: पीएम मोदी रात 8.30 बजे देश को करेंगे संबोधित, ममता बनर्जी ने कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु में दो चीजें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी हैं। पहली है एक परिवार की संपत्ति और दूसरी है तमिलनाडु का कर्ज। डीएमके का शीर्ष परिवार और अधिक अमीर होता जा रहा है, जबकि तमिलनाडु के हर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है।' उन्होंने कहा कि DMK की नीति है - परिवार द्वारा, परिवार की, परिवार के लिए। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली में प्रमुख सांसद, फिल्म, मीडिया हाउस और कई अन्य चीजें एक परिवार के नियंत्रण में हैं। यहां तक कि वरिष्ठ राजनेताओं को भी परिवार के सबसे छोटे सदस्य के सामने अपमानित किया जाता है। जब भी मैं तमिलनाडु के लोगों से मिलता हूं, वे मुझे बताते हैं कि यहां परिवार में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। वह प्रतिस्पर्धा बेटे और दामाद के बीच है। दोनों यह प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन ज्यादा लूट सकता है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज पर फिर शुरू हुआ तांडव, महिला आरक्षण पर प्रियंका की सरकार को चुनौती; टॉप5

पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद मैं आज रात 8.30 PM बजे राष्ट्र के नाम अपनी बात बताने वाला हूं। इस विषय पर मैं विस्तार से बात करन वाला हूं। उन्होंने कहा, 'आज DMK के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, उठाने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं है। इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु की सीटों में कमी का झूठा डर फैलाया। डीएमके ने पहले कहा था कि वर्तमान आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखना चाहिए और हमने इसका प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन उन्होंने यूटर्न ले लिया। महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर DMK और कांग्रेस को क्यों परेशानी होती है? ये एक परिवार की पार्टियां चाहती हैं कि पावर उनके अपने परिवारों तक ही सीमित रहे।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
PM Modi Tamilnadu Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।