GST बचत, वंदे मातरम और रिया नाम की डॉग का जिक्र; ‘मन की बात’ में क्या बोले पीएम मोदी

GST बचत, वंदे मातरम और रिया नाम की डॉग का जिक्र; 'मन की बात' में क्या बोले पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘आप सभी चाय से मेरे जुड़ाव के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा, क्यों न मन की बात में कॉफी पर भी चर्चा की जाए। ओडिशा के कई लोगों ने कोरापुट कॉफी के बारे में अपनी भावनाएं मेरे साथ साझा कीं।’

Sun, 26 Oct 2025 12:19 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 127वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'GST बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। इस बार त्योहारों के दौरान भी कुछ ऐसा ही सुखद माहौल देखने को मिला। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मैंने अपने पत्र में खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था और लोगों ने इस पर भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। एक ऐसा गीत जिसका पहला ही शब्द हमारे हृदय में भावनाओं का सैलाब जगा देता है। वंदे मातरम - इस एक शब्द में कितनी भावनाएं, कितनी ऊर्जाएं समाहित हैं। सरल शब्दों में, यह हमें मां भारती के मातृभाव का अनुभव कराता है। यह हमें मां भारती की संतान होने के नाते अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। यदि कठिन समय आता है, तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। देशभक्ति... मां भारती के लिए प्रेम... यदि यह शब्दों से परे एक भावना है, तो वंदे मातरम वह गीत है जो उस अमूर्त भावना को मूर्त रूप देता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सदियों की दासता से कमजोर भारत में नवजीवन का संचार करने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया हो, लेकिन इसकी आत्मा भारत की उस अमर चेतना से जुड़ी है जो हजारों वर्षों से वर्ष पुराना।'

वंदे मातरम की रचना पर क्या कहा

पीएम मोदी ने कहा, 'वेदों ने भारतीय सभ्यता की नींव इस भावना के साथ रखी कि पृथ्वी माता है और मैं उसकी संतान हूं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना करके मातृभूमि और उसकी संतानों के बीच के इसी रिश्ते को भावनाओं के ब्रह्मांड में एक मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के उत्सव के 150वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पहले हुई थी और 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था।'

पीएम मोदी ने कॉफी का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आप सभी चाय से मेरे जुड़ाव के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा, क्यों न मन की बात में कॉफी पर भी चर्चा की जाए। ओडिशा के कई लोगों ने कोरापुट कॉफी के बारे में अपनी भावनाएं मेरे साथ साझा कीं। मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद लाजवाब है और सिर्फ़ इतना ही नहीं; स्वाद के अलावा, कॉफी की खेती से भी लोगों को फायदा हो रहा है। कोरापुट में ऐसे लोग हैं जो अपने जुनून से कॉफी की खेती कर रहे हैं। भारतीय कॉफी पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो रही है। इसलिए कॉफी प्रेमी कहते हैं: भारत की कॉफी अपनी सर्वोत्तम कॉफी है। यह भारत में ही बनती है और दुनिया भर में पसंद की जाती है। चाहे कर्नाटक का चिकमंगलूर, कुर्ग और हसन हो; तमिलनाडु का पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई क्षेत्र हो; कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर स्थित बिलिगिरी क्षेत्र हो; या केरल का वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार क्षेत्र हो - भारतीय कॉफी की विविधता वाकई अद्भुत है। मुझे बताया गया है कि हमारा पूर्वोत्तर भी कॉफी की खेती में प्रगति कर रहा है।'

रिया नाम की डॉग को किया याद

मन की बात में नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले साल लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में रिया नाम की एक डॉग ने सबका ध्यान खींचा। यह BSF की ओर से प्रशिक्षित मुधोल हाउंड है। रिया ने कई विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए वहां प्रथम पुरस्कार जीता। हमारे स्वदेशी कुत्तों ने भी अद्भुत साहस का परिचय दिया है। पिछले साल छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके में गश्त के दौरान CRPF के एक स्वदेशी कुत्ते ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। मैं BSF और CRPF को इस दिशा में उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।'

