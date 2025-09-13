नेपाल में नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, सुशीला कार्की को दी बधाई

नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी है।

नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्टी के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इससे पहले भारत के विदेश मंत्रीलय ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल के लोगों की भलाई एवं समृद्धि के लिए उसके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम नेपाल में माननीय श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।"

गौरतलब है कि नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने शुक्रवार देर शाम नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में कार्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि आठ और नौ सितंबर को हुए जनरेशन जेड विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने और सुरक्षा एजेंसियों के पास शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था।