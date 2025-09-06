अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, संयुक्त राष्ट्र में उनकी जगह जयशंकर देंगे भाषण

पीएम मोदी की यात्रा रद्द होने की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। इसमें बदलाव तभी संभव था जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में अचानक कोई बड़ी प्रगति होती। वर्तमान हालात को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम थी।

डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति के कारण बिगड़े रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उनकी जगह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले 24 जुलाई को यह खबर सामने आई थी कि भारत ने 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्लॉट सुरक्षित किया था। पहले भी ऐसा हुआ है कि सूची में प्रधानमंत्री का नाम दर्ज रहा हो, लेकिन अंतिम समय पर विदेश मंत्री ने उनकी जगह भाषण दिया हो।

अमेरिका से बिगड़े रिश्ते आपको बता दें की डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशेत टैरिफ लगाए हैं। इससे पहले भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था। इसके साथ ही भारत को अब अमेरिका में अपना सामान भेजने में 50 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है।