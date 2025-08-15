PM Modi will address nation for 12th time from Red Fort on Independence Day Trump will get a befitting reply स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, ट्रंप को मिलेगा करारा जवाब, India News in Hindi - Hindustan
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, ट्रंप को मिलेगा करारा जवाब

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, ट्रंप को मिलेगा करारा जवाब

प्रधानमंत्री पिछले काफी समय से वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद के लिए स्वदेशी तकनीक और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने पर बार-बार जोर दे रहे हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 15 Aug 2025 05:37 AM
Independence Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 12वीं बार गुरुवार को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। लाल किले से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार भाषण दिया है। वहीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कुल 17 बार लाल देश को संबोधित किया था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से सर्वाघिक संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी मॉडल के विस्तार पर भारत के अडिग रुख पर बोल सकते हैं। व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति प्रतिकूल रुख से उत्पन्न आर्थिक और विदेशी संबंधों की अनिश्चितता के माहौल पर भी बोल सकते हैं।

प्रधानमंत्री पिछले काफी समय से वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद के लिए स्वदेशी तकनीक और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने पर बार-बार जोर दे रहे हैं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्तूबर 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। कुल मिलाकर उन्होंने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के रूप में 16 भाषण दिए हैं।

लालकिले की सुरक्षा 80 टीमों के हवाले

स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए इस बार तकनीक पर जोर रहेगा। इस काम में 80 तकनीकी टीमों को लगाया गया है। सुरक्षा को अभेद्द बनाने के लिए लालकिले पर 10 एंटी-ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और पांच एयर डिफेंस गन की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा छह हेलीकॉप्टर से एयर सर्विलांस किया जाएगा और पांच मीडियम मशीनगन के साथ कमांडो दस्ते ने पोजिशन ले ली है। एंटी ड्रोन सिस्टम पांच किलोमीटर तक रडार ड्रोन या अन्य किसी भी संदिग्ध ऑब्जेक्ट की पहचान कर उसे जाम कर देता है। लालकिले पर सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एंटी-ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है।

बीएसएफ के 16 जवानों को मिलेगा वीरता पदक

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जांबाजी से देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह सम्मान विशिष्ट बहादुरी और अद्वितीय साहस दिखाने की वजह से मिलेगा। बीएसएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर 16 बहादुर सीमा प्रहरियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दृढ़ और अडिग रहने, उनकी विशिष्ट बहादुरी और अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। बीएसएफ ने कहा कि यह पदक भारत की पहली रक्षा पंक्ति: सीमा सुरक्षा बल में व्यक्त राष्ट्र के विश्वास और भरोसे का प्रमाण हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में सात से 10 मई तक पाकिस्तान, पीओके में आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

Independence Day
