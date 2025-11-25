Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi why came directly Kurukshetra from Ayodhya Taliban threatens Pakistani Army Top Five News
राम नगरी से कुरूक्षेत्र पहुंचे PM मोदी, पाक सेना को तालिबान की खुली धमकी; टॉप 5 न्यूज

राम नगरी से कुरूक्षेत्र पहुंचे PM मोदी, पाक सेना को तालिबान की खुली धमकी; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप:

PM मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की 191 फुट ऊंची चोटी पर भगवा झंडा फहराने के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे, जिससे मंदिर का निर्माण पूरा हो गया।

Tue, 25 Nov 2025 06:27 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए पांचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किया है। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 9 मासूम बच्चों की मौत के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को खुली धमकी दे दी है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है पांचजन्य स्मारक, जिसका PM ने किया उद्घाटन; राम नगरी से सीधे कुरुक्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए 'पांचजन्य शंख स्मारक' का उद्घाटन किया। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। इसके बाद, PM मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी दौरा किया, जो एक गहन अनुभव केंद्र है जिसमें महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दिखाने वाले इंस्टॉलेशन हैं, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

अरुणाचल को मान्यता ही नहीं; चीन का भड़काऊ बयान, दुर्व्यवहार से भी इनकार

चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि शंघाई हवाई अड्डे पर अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ। साथ ही उसने इस घटना का इस्तेमाल एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को दोहराने के लिए किया, जिसे वह जांगनान (जगनान) कहता है। भारत इस क्षेत्र को अपना अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा मानता है। पढ़ें पूरी खबर…

सही वक्त पर मुंहतोड़ जवाब देंगे; पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद तालिबान की धमकी

अफगानिस्तान ने अपने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमलों की निंदा की है और इसे देश की संप्रभुता पर खुला हमला करार दिया है। तालिबान सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों के बीच स्वीकृत सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि वह उचित समय पर इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इस आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है और अपने हवाई क्षेत्र, क्षेत्र तथा नागरिकों की रक्षा को अपना वैध अधिकार मानता है। उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

बिहार में बनेगा एंटी रोमियो स्क्वॉयड, गालीबाजों की भी खैर नहीं; ऐक्शन में सम्राट

बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभालते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऐक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को होम मिनिस्ट्री का चार्ज लेने के बाद कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन कार्यों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। सम्राट ने कहा कि हर स्तर के माफिया को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुशासन, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल गृह विभाग की तीन मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने राज्य में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एटी रोमियो स्क्वॉयड बनाने और सोशल मीडिया पर गालीबाजों पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर…

सांसद, वकील, डॉक्टर; मुलायम यादव के परिवार में जाति और धर्म का गुलदस्ता हैं बहुएं

मुलायम सिंह यादव परिवार में एक नया सदस्य शामिल होने जा रहा है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी लद्दाख की रहने वालीं सेरिंग से हुई है। वह पेशे से अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। हालांकि यादव परिवार की ज्यादातर बहुएं राजनीति में सक्रिय हैं। सियासत और पब्लिक लाइफ के बीच इस परिवार की बहुएं भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।