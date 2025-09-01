हाथ थाम, बात करते सामने से गुजर गए मोदी और पुतिन; मुंह बना ताकते रह गए PAK PM शहबाज शरीफ

पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाने वाले देशों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंकवाद का विरोध करना सभी का दायित्व है और इस मुद्दे पर दोहरा मापदंड मंजूर नहीं होगा।

SCO Summit: चीन के तियानजिन शहर में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में आज (सोमवार, 01 सितंबर) को तब अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में एक साथ पहुँचे और तीनों नेता आपस में हाथ थाम मुस्कुराते नजर आए। जिस वक्त पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति सम्मेलन में एक-दूजे का हाथ थाम आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोने में खड़े होकर उन्हें ताक रहे थे।

दोनों नेताओं की इस जुगलबंदी के अद्भुत नजारे का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। चूंकि SCO शिखर सम्मेलन मेंं 26 देश हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान भी उसका एक सदस्य है। इसलिए, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे लेकिन उन्हें अलग-थलग देखा गया। हॉल में किनारे खड़े शहबाज शरीप से न तो कोई बात करता हुआ दिखा और न ही किसी ने उन्हें तवज्जो दी। बस वह पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री और बाउंडिंग को चुपचाप मुंह लटकाकर ताकते रहे।

चीन के सामने पाकिस्तान को लताड़ बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीन के सामने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जिक्र कर कड़ी फटकार लगाई। हालांकि, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसीलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने हमेशा एकजुटता पर बल दिया है।

आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं उन्होंने कहा, “हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। हमें मिलकर, आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में, विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है।” उन्होंने कहा, “हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दु:ख की घड़ी में, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी।”

पाकिस्तान के साथियों को भी PM मोदी ने सुनाया पीएम मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का नाम लिए बिना इन देशों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा , “ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है: क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है?” पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाने वाले देशों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंकवाद का विरोध करना सभी का दायित्व है और इस मुद्दे पर दोहरा मापदंड मंजूर नहीं होगा।