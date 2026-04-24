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बंगाल में वोटिंग के बाद हुगली नदी के किनारे पहुंचे पीएम मोदी, फोटोग्राफी भी की

Apr 24, 2026 10:28 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी में भी अपना हाथ आजमाया और हुगली नदी के किनारे, विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की कुछ झलकियां शेयर कीं। उन्होंने कहा है कि हर बंगाली के लिए गंगा नदी का महत्व बहुत अधिक है।

बंगाल में वोटिंग के बाद हुगली नदी के किनारे पहुंचे पीएम मोदी, फोटोग्राफी भी की

पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा किनारे पहुंचे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने दिन की शुरुआत कोलकाता में हुगली नदी के किनारे से की। इस दौरान उन्होंने वहां के नाविकों से बात की और चुनाव में जीत मिलने पर बंगाल के विकास का वादा भी दोहराया। पीएम ने यहां फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया।

एक्स पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने पवित्र नदी गंगा के महत्व पर बात करते हुए कहा कि यह बंगाल की आत्मा से होकर बहती है। उन्होंने हुगली नदी के पानी में नाव से सैर करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। पीएम ने पोस्ट में लिखा, "हर बंगाली के लिए, गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। यह कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा से होकर बहती है। इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की सच्ची भावना को अपने साथ समेटे हुए है।”

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पीएम मोदी ने आगे लिखा, “आज सुबह कोलकाता में, मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया. यह मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चलाने वालों से मिलने का भी मौका मिला, जिनकी कड़ी मेहनत करने की आदत काबिले-तारीफ है। सुबह सैर करने वालों से भी मुलाकात हुई। हुगली नदी पर, मैंने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की समृद्धि के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।”

प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी में भी अपना हाथ आजमाया और हुगली नदी के किनारे, विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की कुछ झलकियां शेयर कीं। एक्स पर एक अलग पोस्ट में इन तस्वीरों को शेयर करते हुए PM मोदी ने लिखा, “हुगली नदी के किनारे से कुछ और झलकियां। इस महान नदी की तस्वीरें खींचने में मैंने भी अपना हाथ आजमाया। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की भी करीब से झलक देखने का मौका मिला।”

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बंगाल में बंपर मतदान, किसकी बनेगी सरकार?

इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 152 सीट पर बंपर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 92.72 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला है। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा और उम्मीदवारों पर हमले की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि यह आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में दर्ज अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। CEC ने बताया कि गुरुवार को हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 92.69 रहा, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 90.92 रहा।

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बंपर मतदान के बाद भाजपा और टीएमसी दोनों ने ही अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मतदान को परिवर्तन के लिए भारी जनादेश बताया और दावा किया कि चुनाव संबंधी हिंसा पिछले पांच दशकों में सबसे कम रही। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उच्च मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोगों में यह डर है कि अगर वे मतदान नहीं करेंगेह, तो वे अपना मताधिकार और नागरिकता खो सकते हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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