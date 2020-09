प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी संकट से जूझ रही दुनिया में वैक्सीन के निर्माण और अर्थव्यवस्था को खोलने के मुद्दे पर भी बात रख सकते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत समेत दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करने की बात कर सकते हैं। पीएमओ ने ट्वीट कर पीएम के संबोधन की जानकारी दी है।

Would be speaking at the @UN General Assembly at around 6:30 this evening. Watch my remarks. https://t.co/IuNvSOk9vS