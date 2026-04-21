प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं... छा गया पीएम मोदी का झालमुड़ी वाला वीडियो; 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज

चुनाव प्रचार के दौरान सड़क किनारे झालमुड़ी खाते पीएम मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुकानदार से 'प्याज और दिमाग' पर हुई उनकी मजेदार बातचीत ने 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। इस वीडियो में पीएम मोदी एक सड़क किनारे लगी छोटी सी दुकान पर पश्चिम बंगाल का एक मशहूर स्ट्रीट फूड 'झालमुड़ी' का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान दुकानदार के साथ हुई उनकी मजेदार बातचीत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इसे अभी तक 100 मिलियन (10 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

क्या है वीडियो? रविवार (19 अप्रैल) को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्हें चार ताबड़तोड़ रैलियां करनी थीं। झाड़ग्राम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद जब उनका काफिला हेलीपैड की ओर लौट रहा था, तभी कॉलेज मोड़ के पास अचानक उनका काफिला रुक गया। पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरे और सीधे सड़क किनारे एक छोटी सी झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए। वहां विक्रम साह नाम के दुकानदार की छोटी-सी झालमुड़ी की दुकान थी। विक्रम बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं और पिछले 12 साल से झाड़ग्राम में यह दुकान चला रहे हैं। उनकी रोज की कमाई लगभग 1000-1200 रुपये होती है।

दुकानदार और पीएम मोदी के बीच की मजेदार बातचीत पीएम मोदी गाड़ी से उतरे, सफेद कुर्ता-पायजामा, नीले वेस्टकोट और लाल स्कार्फ (जिस पर भाजपा का कमल का निशान था) पहने हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, 'भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ... अच्छा वाला बनाओ!' विक्रम ने तुरंत स्पेशल झालमुड़ी बनानी शुरू की। इसके बाद दुकानदार और प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद हुआ, उसी ने इस वीडियो को इतना लोकप्रिय बना दिया:

पीएम मोदी: कितने का होता है झालमुड़ी?

दुकानदार: 10 रुपए का और 20 रुपए का।

पीएम मोदी: जो भी है अच्छा वाला बना दो।

दुकानदार: (झालमुड़ी बनाते हुए) आप प्याज खाते हैं?

पीएम मोदी: हां, प्याज खाता हूं, बस किसी का दिमाग नहीं खाता!

पीएम मोदी का यह चुटीला जवाब सुनकर वहां खड़े लोग ठहाके लगाने लगे। इसके बाद पीएम ने अपनी जेब से 10 रुपये निकाले। दुकानदार ने संकोचवश पैसे लेने से मना किया, लेकिन पीएम ने यह कहते हुए उसे पैसे थमा दिए कि 'ऐसा नहीं होता।' पीएम ने खुद भी झालमुड़ी खाई और वहां मौजूद बच्चों को भी खिलाई।

दुकानदार विक्रम साह की खुशी का ठिकाना नहीं देश के प्रधानमंत्री को अपनी दुकान पर आम आदमी की तरह झालमुड़ी खाते देख विक्रम हक्के-बक्के रह गए। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे उनकी पढ़ाई और कमाई के बारे में भी बहुत सहजता से पूछा। विक्रम को बस एक ही मलाल रह गया कि हड़बड़ाहट में वह पीएम मोदी का ऑटोग्राफ नहीं ले सके।

सोशल मीडिया पर टूटे रिकॉर्ड: 100 मिलियन पार चुनावी माहौल की गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री का यह सहज और मजाकिया अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसके आंकड़े इस प्रकार हैं:

इंस्टाग्राम: पीएम मोदी के अकाउंट पर शेयर किए जाने के बाद महज 24 घंटे के भीतर इस वीडियो ने 100 मिलियन (10 करोड़) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया।

फेसबुक: यहां भी वीडियो को लगभग 90 मिलियन (9 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

'झालमुड़ी' का क्रेज इस वीडियो का असर इतना व्यापक रहा कि गूगल पर "Jhalmuri" कीवर्ड का सर्च ट्रैफिक पिछले 22 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दुकानदार विक्रम की दुकान रातोंरात हॉटस्पॉट बन गई। अब वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी का यह ‘ग्राउंड कनेक्ट’ और सादगी भरा अंदाज देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा।