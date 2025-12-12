खाड़ी देशों के अहम दौरे पर PM मोदी, जानिए किन समझौतों पर बन सकती है बात

संक्षेप: ओमान सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के निमंत्रण पर पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर 2025 को ओमान की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी वहां जाएगा। फरवरी 2018 के बाद पीएम मोदी की यह दूसरी ओमान यात्रा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 दिसम्बर को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। इस चार दिनों के दौरे को भारत के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है जहां इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर चर्चा होगी। इस दौरान कई क्षेत्रों में समझौतों और समझौता ज्ञापनाें पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।

विदेश मंत्रालय के सचिव डॉ.नीना मल्होत्रा और सचिव अरूण कुमार चटर्जी ने शुक्रवार को एक विशेष ब्रीफिंग में तीनों देशों की यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि ओमान से भारत को वायु सेना के जगुआर विमानों के लिए कलपुर्जो की आपूर्ति शीघ्र होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और इसके जल्द अंजाम तक पहुंचने की संभावना है।

डॉ. मल्होत्रा ने आगे कहा कि पीएम मोदी यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 से 16 दिसंबर तक वहां की द्विपक्षीय यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75 वीं वर्षगांठ पर हो रही है। उन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल पर हो रही है। दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भावना पर आधारित मैत्री संबंध हैं। वहीं दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और ओमान में भारतीय समुदाय के करीब 17 हजार से अधिक लोग हैं। पीएम मोदी की यात्रा के पहले दिन शाह अब्दुल्ला के साथ आमने-सामने की मुलाकात होगी। अगले दिन दोनों नेता भारत-जार्डन व्यापारिक वार्ता को संबोधित करेंगे।

इथियोपिया जाएंगे PM विदेश मंत्रालय के सचिव ने आगे कहा कि दूसरे चरण में 16 दिसम्बर को पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के निमंत्रण पर वहां जाएंगे। यह 2011 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। यह यात्रा 'साउथ-साउथ' सहयोग को मजबूत करने और अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। इससे अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश व्यापार को विविधता प्रदान करने, संपर्क बढाने और ढांचागत, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, कृषि, और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों का पता लगाने पर चर्चा करेंगे।

डॉ. मल्होत्रा ने कहा कि दोनों देशों के बीच शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग है और साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आमने- सामने की वार्ता के साथ साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी । प्रधानमंत्री वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे तथा भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की भी संभावना है।