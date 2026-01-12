कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, बांग्लादेश-पाकिस्तान नहीं लेंगे हिस्सा

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में 14 से 16 जनवरी तक कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 28वीं कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने जा रहा हैं। इस बार इस कॉन्फ्रेंस में 42 से 56 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। वहीं भारत से चिढ़े बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इससे दूरी बना ली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा देश इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके भी इसमें शामिल होंगे।

बिड़ला ने कहा कि बांग्लादेश से हो सकता है कि कोई भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना हो। वहीं पाकिस्तान भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। यह कॉन्फ्रेंस 14 से 16 जनवरी तक संविधान सदन में होगी। इसमें कम से कम 61 अधिकारी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर शामिल होंगे। उन्होंने कहा, यह बहुत ही गर्व का विषय है कि इस बार भारत इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं।

इस कॉन्फ्रेंस में सदस्य देशों को बुलाने के लिए सारे प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। सभी सदस्य देशों को समय रहते ही इसकी औपचारिक सूचना दे दी गई थी। उन्हें बाकायदा निमंत्रण भेजा गया। इसके अलावा वेबसाइट पर भी सभी देशों का नमंत्रण पत्र अपलोड किया गया है। इतने सारे देशों ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी लेकिन पाकिस्तान और बांगलादेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी गई।