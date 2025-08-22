जिनपिंग के न्योते पर इसी महीने चीन जाएंगे पीएम मोदी, सामने आ गई तारीख; जापान का भी करेंगे दौरा
PM नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी चीन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पुतिन भी चीन आ रहे हैं जहां तीनों नेताओं की मुलाकात होने की उम्मीद है।
PM Modi China Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की तारीख सामने आ गई है। पीएम इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं। पीएम का चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने खुलकर भारत का समर्थन किया है और अमेरिकी टैरिफ नीतियों को अनुचित बताया है। वहीं बीते दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे के बाद अब पीएम मोदी खुद चीन जा रहे हैं।
शुक्रवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पहले जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के न्योते पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29-30 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करेंगे। वहीं अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
पुतिन-जिनपिंग से मुलाकात
शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री के जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। इससे पहले चीन ने शुक्रवार को कहा है कि इस महीने के अंत में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन इस समूह के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे।
वैश्विक नेताओं का जमघट
चीन के डिप्टी विदेश मंत्री लियू बिन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम और वियतनाम के PM फाम मिन्ह चीन भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भी सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद है। गौरतलब है कि चीन इस 10 सदस्यीय समूह का मौजूदा अध्यक्ष है। SCO में चीन, रूस और भारत के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।