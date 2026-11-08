जहां कभी नक्सलियों का था दबदबा, वहां जवानों संग PM मोदी ने मनाई दिवाली

नक्सल विरोधी अभियानों में दिन-रात मुस्तैद सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को पीएम मोदी ने बस्तर के बदलते स्वरूप और वहां लौट रही शांति को ऐतिहासिक करार दिया।

जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश के लिए काम किया जाता है, तो देश में शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

कभी वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इस बार दिवाली का पर्व एक नए सवेरे का संदेश लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने और उनके साथ खुशियां बांटने के लिए बस्तर पहुंचे। नक्सल विरोधी अभियानों में दिन-रात मुस्तैद सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को पीएम मोदी ने बस्तर के बदलते स्वरूप और वहां लौट रही शांति को ऐतिहासिक करार दिया।

जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश के लिए काम किया जाता है, तो देश में शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने न सिर्फ नक्सलवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई जीती है, बल्कि गरीबी के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ी है।

पीएम मोदी ने दावा किया कि इस साल दिवाली से कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 12 साल में भारत के 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाने के दशकों तक दिए गए नारों से जो हासिल नहीं हो सका, वह देश ने सिर्फ 12 साल में कर दिखाया। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताया।

मोदी ने दिवाली पर रंगोली बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने भी कल्याणकारी योजनाओं की ऐसी रंगोली बनाई, जिसने गरीबों को लगातार सशक्त बनाने का काम किया।

बस्तर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, "हमारे वीर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए बस्तर जा रहा हूं। यह एक ऐसा इलाका है, जहां कभी नक्सलवाद का बोलबाला था, लेकिन अब विकास फलक पर चमक रहा है। मैं अपने वीर सुरक्षा कर्मियों के बलिदान, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट भक्ति को नमन करने जा रहा हूं।"

12 महीनों में एक भी CRPF जवान नहीं हुआ शहीद बस्तर दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 47 साल बाद हासिल की गई उस ऐतिहासिक उपलब्धि की भी जमकर सराहना की, जिसमें पिछले 12 महीनों (1 साल) के दौरान फोर्स का एक भी जवान ऑपरेशन के दौरान शहीद नहीं हुआ है।

फोर्स में आखिरी ऑपरेशनल शहादत 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसके बाद से लगातार सघन नक्सल विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे रहने के बावजूद सीआरपीएफ ने अपनी बेहतर युद्ध नीति, आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों, एडवांस ट्रेनिंग और त्वरित एयर-इवैकुएशन सुविधाओं के दम पर जवानों की जान बचाने में अभूतपूर्व सफलता पाई है।

बंदूक की गूंज से विकास की बयार तक: बस्तर का नया रूप पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों के आक्रामक अभियानों और विकास कार्यों के दोहरे मॉडल के कारण बस्तर में नक्सलवाद लगातार बैकफुट पर धकेला गया है।

केंद्र सरकार और राज्य की आत्मसमर्पण नीति के तहत सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डालकर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और मुख्यधारा से जुड़ गए हैं।

जिन अंदरूनी इलाकों में पहले जाने से बस्तर के ग्रामीण कतराते थे, वहां अब पक्की सड़कें, 4G मोबाइल टावर, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल पहुंच रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दोहराया था कि मोदी सरकार देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करेंगे, उनका स्वागत है, लेकिन हथियार बंद विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी।