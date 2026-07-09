ऑस्ट्रेलिया में खूब गरजे PM मोदी, इधर PoK ने पाकिस्तान को दे दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम; टॉप-5

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दुनिया को भारत के दृढ़ इरादे का संदेश दिया, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पढ़ें आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

Top News Today: मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी अड्डों पर हुए धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और अब भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त व निर्णायक कार्रवाई करता है। दूसरी ओर PoK में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने पाकिस्तानी सरकार को 38 सूत्री मांगों पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो 'आर-पार' की लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

मेलबर्न में गरजे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं ने अब वैश्विक पटल पर मजबूत पहचान बना ली है। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि जब आतंकी अड्डों पर धमाके हुए और उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, तब पूरी दुनिया ने भारत का इरादा देख लिया और जान भी लिया। मार्वल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करता है। पढ़ें पूरी खबर....

एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात पर संजय राउत भड़के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार की विधान भवन में हुई मुलाकात पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस बैठक पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस मीटिंग से परेशान और दुखी है। राउत ने इसे 'गद्दारों की बड़ाई' बताया और शरद पवार पर सवाल उठाए। एनसीपी (एसपी) ने राउत पर पलटवार करते हुए डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि राजनीति भावनाओं पर नहीं, अंकगणित पर चलती है। अगर एक मुलाकात से महा विकास अघाड़ी (MVA) हिल जाता है तो इसका मतलब है कि गठबंधन की नींव कमजोर है। पढ़ें पूरी खबर...

PoK में तनाव चरम पर, JAAC ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से गरम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसकी 38 सूत्री मांगें तुरंत स्वीकार नहीं की गईं तो 'बड़े, निर्णायक और अंतिम' दौर का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। JAAC ने मुजफ्फराबाद की ओर विशाल जन-प्रतिरोध मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी में वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराए योगी सरकार: मोहसिन रजा भाजपा नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के व्यापक ऑडिट की मांग की है। रजा ने कहा कि राज्य में दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से करीब 1.27 लाख सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। इन संपत्तियों से होने वाली आय का कोई नियमित ऑडिट नहीं होता, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि सभी वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराकर उनकी आय, उपयोग और प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। पढ़ें पूरी खबर...