विधेयक के विरोध में काले कपड़े पहनकर आए इस पार्टी के सांसद, पीएम मोदी ने कसा तंज

केंद्र सरकार के महिला आरक्षण और परीसीमन बिल का विरोध कर रहे डीएमके सांसदों के ऊपर पीएम मोदी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शुभ काम में काला टीका लगाने की परंपरा होती है। इसलिए इन सभी का धन्यवाद।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरुवार को महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों का विरोध कर रहे डीएमके सांसदों पर तंज कसा। सदन में विरोध जताने के के लिए काले कपड़े पहनकर शामिल हुए द्रमुक सांसदों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह बुरी नजर से बचाने के लिए 'काला टीका' लगाने जैसा है। बता दें, कि डीएमके सांसद दक्षिण भारत के राज्यों में परिसीमन के माध्यम से सीटे कम होने का डर जता रहे हैं। इसी वजह से सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित विधेयक पर सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने काले कपड़े पहनकर आए डीएमके सांसदों के ऊपर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, ''मैं हल्के-फुल्के अंदाज में कुछ कहना चाहूंगा।'' मोदी ने द्रमुक सांसदों के काले कपड़ों और काले झंडों का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा, ''हरेक के अपने राजनीतिक करण होते हैं। पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। अपने यहां जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसे नजर नहीं लग जाए, इसके लिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए।''

गौरतलब है कि द्रमुक सांसद जहां लोकसभा में काले परिधान पहनकर आए, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने राज्य में एक चुनावी रैली के दौरान काला झंडा लहराया और परिसीमन विधेयक को 'काला कानून' करार देते हुए उसकी प्रति जलाई। इसके बाद द्रमुक के नेताओं, राज्य के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने घरों, पार्टी दफ्तरों पर काले झंडे लगाए।