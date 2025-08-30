भारत हर कदम पर यूक्रेन के साथ; पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की बात, जल्द शांति बहाली का आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत हर कदम पर यूक्रेन के साथ है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को लेकर हालिया डेवलपमेंट्स पर अपना नजरिया साझा किया। पीएमओ ने इस बारे में जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और साथ ही जल्द शांति बहाली का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत इस दिशा में सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगा। बता दें कि यह महीने भर में दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की है।



क्या बोले जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसको लेकर ट्वीट किया है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उनसे बताया कि वॉशिंगटन में यूरोपियन नेताओं की मौजूदगी में मेरे और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यूक्रेन अब भी रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने लिखा है कि इन बातों को करीब दो हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन रूस की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। इसके बदले उन्होंने हमारे सिविलियन ठिकानों पर बमबारी की और दर्जनों नागरिकों को मारा है।



पीएम मोदी से मुलाकात की आस

जेलेंस्की ने आगे लिखा है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के पीड़ित परिवारों को दिलासा दी। उन्होंने मृत आत्माओं की शांति की कामना की है। इसके लिए मैंने पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि एससीओ सम्मेलन से पहले हमने आपसी समन्वय स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन के दौरान भारत रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर शांति बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने में सफल रहेगा। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यह भी लिखा है कि निकट भविष्य में पीएम मोदी से मिलकर वह खुश होंगे।



चीन में पुतिन से होगी मोदी की मुलाकात

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। यहां पर उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान यूक्रेन में शांति स्थापित करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की से अलग-अलग मुलाकात करके शांति बहाली की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली है।