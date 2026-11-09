यूक्रेनी राष्ट्रपति से PM मोदी, रूसी FM से जयशंकर की बात; क्या थमने वाला है युद्ध?
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। दोनों अहम बातचीत एक ही दिन होने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध को रोकने की दिशा में कोई नई पहल होने वाली है? क्या भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है?
रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच, भारत की कूटनीतिक सक्रियता एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। दोनों अहम बातचीत एक ही दिन होने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध को रोकने की दिशा में कोई नई पहल होने वाली है? क्या भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है? पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में साफ किया कि भारत संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के हर प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है। वहीं, जयशंकर और लावरोव की बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़े कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी को युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बातचीत के बाद मोदी ने एक्स पर कहा कि उन्होंने जेलेंस्की से युद्ध के मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विचार साझा किए। उन्होंने भारत की उस नीति को दोहराया, जिसके तहत किसी भी संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने पर जोर दिया जाता है।
रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति
पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। दूसरी ओर, जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी बात की। उन्होंने बताया कि रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों में बिजली, पानी और हीटिंग की व्यवस्था प्रभावित हुई है। यूरोपीय संघ ने आपात सहायता के लिए विशेष व्यवस्था सक्रिय करने पर सहमति जताई है।
रूस, यूक्रेन और अमेरिका से संपर्क
भारत की यह सक्रियता अचानक नहीं बढ़ी है। इससे पहले पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा कर चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने 31 अक्टूबर को बातचीत में बताया था कि भारत रूस, यूक्रेन, यूरोपीय देशों और अमेरिका के संपर्क में है। पीएम मोदी ने दिल्ली में पुतिन और इससे पहले बिश्केक में भी इस मुद्दे पर बातचीत की थी। जयशंकर खुद मॉस्को और कीव का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ भी इस संघर्ष पर चर्चा की है। भारत अमेरिका के साथ भी संपर्क बनाए हुए है, क्योंकि वह अपनी ओर से युद्ध खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भी भारत की ओर से चल रही बातचीत की जानकारी है। इससे साफ है कि भारत केवल रूस या यूक्रेन तक सीमित न रहकर कई पक्षों के साथ संवाद बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें