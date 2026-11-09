यूक्रेनी राष्ट्रपति से PM मोदी, रूसी FM से जयशंकर की बात; क्या थमने वाला है युद्ध?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। दोनों अहम बातचीत एक ही दिन होने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध को रोकने की दिशा में कोई नई पहल होने वाली है? क्या भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है?

रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच, भारत की कूटनीतिक सक्रियता एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। दोनों अहम बातचीत एक ही दिन होने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध को रोकने की दिशा में कोई नई पहल होने वाली है? क्या भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है? पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में साफ किया कि भारत संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के हर प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है। वहीं, जयशंकर और लावरोव की बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़े कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी को युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बातचीत के बाद मोदी ने एक्स पर कहा कि उन्होंने जेलेंस्की से युद्ध के मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विचार साझा किए। उन्होंने भारत की उस नीति को दोहराया, जिसके तहत किसी भी संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने पर जोर दिया जाता है।

रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। दूसरी ओर, जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी बात की। उन्होंने बताया कि रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों में बिजली, पानी और हीटिंग की व्यवस्था प्रभावित हुई है। यूरोपीय संघ ने आपात सहायता के लिए विशेष व्यवस्था सक्रिय करने पर सहमति जताई है।