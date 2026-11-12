पीएम मोदी का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला, बोले- यह समझते हैं संविधान इनकी जेब में है

प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ संविधान को जेब में लिए घूमते हैं। उन्हें यह लगता है कि संविधान और जनता उनकी जेब में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं के ऊपर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान को जेब में लिए घूमते हैं। इन लोगों का यह लगता है कि संविधान और जनता इनकी जेब में है। पीएम मोदी ने अपने तंज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इन लोगों को सत्ता में न रहते हुए भी सत्ता में रहने का अलग ही जोश है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का यह तंज राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के लिए था। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह सभी नेता हाथ में संविधान लेकर अपनी बात को रखते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने नारा दिया था कि भाजपा सरकार अगर दोबारा सत्ता में आती है, तो वह संविधान परिवर्तन कर देगी।

इंडिया टुडे के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के इस ट्रेंड का जवाब दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि आजकल कुछ लोग हाथ में संविधान लिए घूमते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि संविधान और जनता इनके जेब में हैं। सत्ता से बाहर रहने के बाद भी लोकतंत्र को अपनी निजी संपत्ति मानने का भाव गजब का है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर सत्ता हाथ में होने पर इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए एक घटना का जिक्र किया।

पीएम मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान सभी राज्यों की रैंकिंग की जाती थी। ऐसे में एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम वाले संस्थान ने गुजरात को नंबर वन का खिताब दे दिया था। इस पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने जमकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, “गुजरात को मिला यह सम्मान तत्कालीन केंद्र सरकार को हजम नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा इस रिसर्च करने वालों को साफ निर्देश दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा और कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उन्हें हमारी मंजूरी लेनी होगी।” प्रधानमंत्री ने तत्कालीन केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने गुजरात के आर्थिक प्रदर्शन को मान्यता देने वाली रिसर्च रिपोर्ट के प्रकाशन को प्रभावित करने की कोशिश की थी।