कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर PM मोदी का तंज, कहा- कांग्रेस शासित राज्यों में लोग असंतुष्ट
प्रधानमंत्री मोदी कहा कि आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत पहल का उपहास उड़ा रहे हैं। वे लगातार इस राष्ट्रीय संकल्प को नीचा दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को अन्य देशों पर निर्भर रखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर अव्यवस्था और अनिश्चितता फैलाने का आरोप लगाया और कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पार्टी के शासन वाले राज्यों में लोग असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर जारी वैश्विक संकट ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करता है और उन्होंने कांग्रेस पर ''आत्मनिर्भर भारत'' संकल्प का उपहास उड़ाने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री ने सूरत में आयोजित एक कार्यक्रम में, गुजरात में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट, पिछले 12 वर्षों में भारत द्वारा हासिल की गई अपार क्षमता के महत्व को रेखांकित करता है।
प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का उपहास उड़ा रहे हैं। वे लगातार इस राष्ट्रीय संकल्प को नीचा दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को अन्य देशों पर निर्भर रखा है।''
उन्होंने जोर देते हुए कहा, ''वे लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरों पर निर्भर देश कभी भी विकास की उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जिनका वह वास्तव में हकदार है।'' पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट यह दर्शाता है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है और उन्होंने 2014 से इस दिशा में भारत द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, ''एक ओर हमने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, वहीं दूसरी ओर हमने नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ाया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से कांग्रेस अव्यवस्था और अनिश्चितता फैलाकर अवसर तलाश रही है, लेकिन जनता उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में है, वहां के लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने (कर्नाटक में) मुख्यमंत्री बदल दिया।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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