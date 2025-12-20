Hindustan Hindi News
छोटा सत्र गले के लिए अच्छा, सपा सांसद के सवाल पर पीएम मोदी ने ली ऐसी चुटकी; लगे जोरदार ठहाके

संक्षेप:

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बार का शीतकालीन सत्र बहुत छोटा था। इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह गले के लिए अच्छा है। ज्यादा दिन चिल्लाना ठीक नहीं है।

Dec 20, 2025 11:37 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए दिखाई दिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महौल गर्म ही बना रहा। वहीं विपक्ष ने जी राम जी योजना और इंडिगो संकट को लेकर जमकर हंगामा किया। हालांकि शुक्रवार को शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के नेता चाय पर चर्चा के लिए हंसते-मुस्कुराते इकट्ठे हुए। इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आमने-सामने बैठे दिखाई दिए। दोनों ने हल्की-फुल्की बातें करते हुए चाय का लुत्फ लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने यह चाय पार्टी दी थी।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात पर वह मुस्कुरा रही हैं। प्रियंका गांधी इस समय केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि वह मलयालम सीखने की कोशिश कर रही हैं। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका और मध्य एशिया के उन देशों को लेकर चर्चा की जहां वह हाल ही में होकर आए हैं।

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी इस यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एथियोपिया काफी अलग देश है। यहां के लोग तेजी से विकास कर रहे हैं और उनका समाज भी बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बार शीत सत्र बहुत छोटा था। इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि यह गले के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन चिल्लाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके बाद हॉल ठहाकों से गूंज उठा।

इस चाय पर चर्चा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके के ए राजा, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और अन्य कई नेता मौजूद थे। बता दें कि हर बार सत्र खत्म होने के बाद इस तरह की मीटिंग होती है। बजट सेशन के बाद विपक्ष ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। शुक्रवार को शीतकाली सत्र का आखिरी दिन था। इस बार यह सत्र 19 दिन चला। इसमें 92 घंटे और 25 मिनट की बैठक हुई और इसकी उत्पादकता 111 फीसदी बताई गई है।

Parliament Winter Session PM Modi priyanka gandhi vadra
