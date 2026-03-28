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पीएम मोदी ने सऊदी प्रिंस सलमान से की बातचीत, ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की निंदा की

Mar 28, 2026 06:38 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से फोन के जरिए बात की है। उन्होंने युद्ध को दौरान ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाए जाने की निंदा की। इसके अलावा सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के लोगों का ध्यान रखने के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया।

पीएम मोदी ने सऊदी प्रिंस सलमान से की बातचीत, ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की निंदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से बात की है। दोनों नेताओं के बीच में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के संकट को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ हुई इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने लिखा, "मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा संरचना पर हमलों पर भारत की निंदा को एक बार फिर से दोहराया है। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा समुद्री रास्तों को खुला और सुरक्षित रखा जाए।" इसके अलावा पीएम मोदी ने सऊदी अरब में मौजूद भारतीय लोगों का ध्यान रखने के लिए क्राउन प्रिंस का धन्यवाद भी किया। उन्होंने लिखा, "सऊदी अरब में मौजूद भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए और उनके निरंतर समर्थन के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया।"

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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