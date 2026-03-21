पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को लगाया फोन, हमलों की निंदा की; होर्मुज पर क्या हुई बात

बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में अहम बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। इन हमलों को उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने वाला बताया। होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियन से शनिवार को टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दीं। यह बातचीत पश्चिम एशिया में चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच हुई, जहां क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह त्योहारी मौसम क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाएगा। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। यह बातचीत भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का अहम हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाती है।

पीएम मोदी की पोस्ट में कहा गया, 'राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियन से बातचीत की और उन्हें ईद व नवरोज की शुभकामनाएं दीं। हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। क्षेत्र में अहम बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और शिपिंग लेन को खुला व सुरक्षित रखने के महत्व पर दोहराया। ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की।'

होर्मुज को लेकर क्या हुई चर्चा

इस तरह पीएम मोदी ने स्वतंत्र नौवहन की रक्षा करने और शिपिंग लेन को खुला व सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट जैसे क्षेत्रों में कोई भी रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। भारत ने हमेशा से शांति और संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान की वकालत की है और इस बातचीत में भी यही संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय देशों से आग्रह किया कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें जो तनाव बढ़ाती हों और वैश्विक हितों को नुकसान पहुंचाती हों।