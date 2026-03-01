पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, हमलों के बाद भारत का स्टैंड किया साफ

यूएई पर हुए हमलों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।

यूएई पर हुए हमलों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत यूएई पर हुए इन हमलों की कड़ी निंदा करता है और इन हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत इन कठिन परिस्थितियों में यूएई के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए उठाए गए प्रयासों के लिए यूएई के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता के समर्थन में हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत इन कठिन समय में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं।

बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, उसको निशाना बनाकर किए गए ईरानी सैन्य हमलों में मामूली रूप से घायल हुए 58 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे भारतीय नागरिक के घायल होने की जानकारी है और वह अस्पताल अधिकारियों के संपर्क में है। मिशन ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारतीय नागरिक खतरे से बाहर है। हम हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमलों में तीन लोग मारे गए और 58 लोग मामूली रूप से घायल हुए।

अमेरिका और इजरायल द्वारा शनिवार को ईरान पर हमला करने के बाद, ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमलों को अंजाम दिया है। रविवार तड़के तेहरान द्वारा देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की इजरायल-अमेरिका के हमलों में मौत की घोषणा किए जाने के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई तेज हो गई।

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान द्वारा हमले की शुरुआत से लेकर अब तक उसकी सेना ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलों, दो क्रूज मिसाइलों और 541 ड्रोन के हमलों को झेला है। इसमें कहा गया है कि कुल 541 ईरानी ड्रोन हमले हुए, जिनमें से 506 को रोककर नष्ट कर दिया गया, जबकि 35 देश के भीतर गिरे, जिससे भौतिक क्षति हुई।