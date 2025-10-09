जरूरी मीटिंग रोक कर नेतन्याहू ने उठाया प्रधानमंत्री मोदी का फोन, क्या हुई बातचीत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी फोन मिलाया था। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को गाजा में शांति समझौते के लिए बनाई गई योजना की सफलता के लिए बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने इस दौरान नेतन्याहू को गाजा में शांति समझौते पर बनी सहमति के लिए बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद का कोई भी रूप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खास बात यह रही कि नेतन्याहू ने PM मोदी का यह फोन उठाने के लिए एक अहम मीटिंग रोक दी और पीएम मोदी से बात की।

टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली PMO के एक बयान में कहा गया कि जब पीएम मोदी का कॉल आया तब नेतन्याहू गाजा में हुए समझौते पर चर्चा के लिए बुलाई गई सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग में थे। हालांकि उन्होंने मीटिंग रोककर प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इजरायली PMO के बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी।"

वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत गाजा में हुए समझौते का स्वागत करता है। पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए अपने मित्र, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है।”