Hindi NewsIndia NewsPM Modi Speech on Vande Mataram in Lok sabha Today Saugata Roy TMC MP
जब TMC सांसद ने पीएम मोदी को भरे सदन में इस बात पर टोक दिया, क्या मिला जवाब

संक्षेप:

Dec 08, 2025 02:19 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् के मुद्दे पर चर्चा शुरू की। इस दौरान उन्होंने आजादी के पूर्व समय का जिक्र किया और कहा कि अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् ने देश को एक सूत्र में बांध दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। खास बात है कि चर्चा में जब पीएम मोदी राष्ट्रीय गीत के रचयिता का जिक्र कर रहे थे, तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस सांसद ने रोका। इसपर पीएम मोदी ने भी जवाब में थैंक्यू कहा।

क्या था मामला

पीएम मोदी ने जैसे ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर संबोधित किया किया, तो टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने उन्हें टोक दिया। रॉय ने कहा, 'आप तो बंकिम दा बोल रहे हैं, बंकिम बाबू बोलना चाहिए।' इसपर पीएम मोदी ने जवाब दिया, 'बंकिम बाबू बोलेंगे, अच्छा थैंक्यू, थैंक्यू थैंक्यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं...। थैंक्यू दादा थैंक्यू। आपको तो दाता कह सकता हूं ना। वरना उसमें भी आपको ऐतराज हो जाएगा।'

पीएम मोदी ने कहा, 'अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम बाबू ने ये जो भाव तैयार किया था। उनके भाव गीत के द्वारा। उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। और अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गाने पर सजा, छापने पर सजा और वंदे मातरम् बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून कर दिए गए थे।'

कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे पर झुकी

पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम् के टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने यह भी कहा, 'कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे पर झुकी, इसलिए उसे एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा।'

उन्होंने कहा, 'जब आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान की पीठ पर छुरा घोंप दिया गया और देश पर आपातकाल थोप दिया गया, तब इसी वंदे मातरम ने देश को खड़ा कर दिया।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम् के विरोध का नारा बुंलद किया तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा और उसमें जिन्ना की भावना से सहमति जताते हुए कहा कि 'वंदे मातरम की आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है।'

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् पर समझौता कर लिया और इसके टुकड़े कर दिए और इसके लिए सामाजिक सद्भाव का हवाला दिया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में नकाब यह पहना गया कि यह तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन, इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में यह किया गया। यह कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था।'

मोदी ने कहा, 'दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां आज वैसी की वैसी ही हैं और आज आईएनसी चलते-चलते एमएमसी हो गया है।' प्रधानमंत्री ने गत 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजग की जीत के बाद अपने भाषण में कांग्रेस के लिए एमएमसी (मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस) शब्द का इस्तेमाल किया था।

Pm Narendra Modi PM Modi Parliament Winter Session
