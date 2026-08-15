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पेट्रोल, गैस, खाद की कमी नहीं; लालकिले से पीएम मोदी बोले- देश मजबूत स्थिति में

By Ankit Ojha
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प्रधानमंत्री नरेंद्रम मोदी ने लालकिले से कहा कि देश के पास ना तो पेट्रोल कम है और ना ही गैस। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ डराना है। लेकिन देश मजबूत स्थिति में है। 3000 रुपये में मिलने वाली यूरिया 300 रुपये में दी जा रही है।

Pm Modi
पेट्रोल, डीजल, गैसी किसी चीज की कमी नहीं, बोले पीएम मोदी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि कोविड से लेकर पश्चिम एशिया के संकट तक, कुछ लोगों का काम केवल डराना है। लेकिन देश आज मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, खाद और गैस की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को डराने में मजा आता है लेकिन 2014 के बाद से 12 साल में जो योजना तैयार की गई है, उससे देश किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहता है।

पीएम मोदी ने कहा, लोगों को डारने में लोगों को मजा आता था। वैक्सीन नहीं मिलेगी। गैस नहीं मिलेगी, डीजल नहीं मिलेगी। फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। लोगों को डराने में लोगों को आनंद आ रहा है। देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की योजना रंग ला रही है और इतने बड़े संकटों के बाद भी संकट के समय में देश अपने पैरों पर खड़ा रहा। देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है और यूरिया भी है।

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300 में मिल रही 3000 रुपये की यूरिया

प्रधानमंत्री ने कहा, यूरिया के दाम दुनिया में तीन हजार रुपये पहुंच गए। आज भी हम किसानों को मजबूर नहीं कर रहे। हम किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दे रहे हैं। इतना ही नहीं डीएपी का रेट 5000 पहुंच चुका है। इसलिए 1350 रुपये में डीएपी मिल रही है। एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था। दुनिया देख रही है कि एक दशक में ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। दुनिया का हर देश अपने अपने मिजाज की ओर गया है।

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संशाधनों का वेपनाइजेशन

पीएम मोदी ने कहा, संकट के काल में कुछ लोगों ने संशाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। संशाधनों का वेपनाइजेशन किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर ना चले होते तो ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे कर पाते। ट्रेड एग्रीमेंट बहुत बड़ा अवसर है। एमएसएमई को कहना चाहूंगा कि इस मौके को छोड़ना नहीं है। हमें दुनिया में जो मिलता है उससे अच्छा और सस्ता देना होगा।

पहली बार बजा वंदेमातरम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम्' गाया गया। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की विरासत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य समारोह में लाल किले की प्राचीर पर की गई पुष्प सज्जा के केंद्र में राष्ट्रीय ध्वज और उसके दोनों ओर हिंदी में 'वंदे मातरम्' लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभक्ति के जोश और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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