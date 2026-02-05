दुनिया में बढ़ रहा भारत के प्रति आकर्षण, EU और US के साथ डील पर प्रधानमंत्री मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना शुरू किया है। उनके संबोधन के दौरान विपक्ष के सदस्यों का जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।

राज्य सभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू हो चुका है। इस दौरान विपक्ष के नेताओं की तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान जब राज्य सभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे अपनी सीट के खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि खरगे जी की उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारेबाजी करने की अनुमति जी जाए। इसके बाद भी विपक्षी सांसदों ने लगातार 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाना जारी रखा। इसके बाद पीएम के भाषण को छोड़कर ही विपक्षी सांसदों सदन के वॉकआउट कर दिया।

इससे पहले विपक्ष के जोरदार हंगामे के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में पिछले सालों में हम तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में, समाज का हर वर्ग बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश सही दिशा में और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि आजादी के समय देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 6वें नंबर पर थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा काम किया कि यह 11 वें नंबर पर पहुंच गई। आज हमारी सरकार के आने के बाद से यह लगातार बढ़ती हुई, विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

पीएम ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है। उच्च अर्थव्यवस्था और लो इन्फ्लेशन, ये एक अनोखा संयोग है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। हमने 'सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण' के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ प्रगति की है। परिणामस्वरूप, देश अब सुधार एक्सप्रेस के पथ पर अग्रसर है। हमने संरचनात्मक, प्रक्रिया-संबंधी और नीतिगत सुधार लागू किए हैं। हमारे प्रयास विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और हमारे उद्यमियों का समर्थन करने पर केंद्रित रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत अब वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है।

ईयू और अन्य देशों के साथ हुई डीलों पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि आज दुनिया के तमाम देशों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। हमारे देश ने पिछले कुछ समय में दुनिया के 11 देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया है। इसमें यूरोपीय संघ के साथ ‘मदर ऑफ ऑल डील’ भी शामिल है। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि अब भारत और यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को भरोसा हुआ कि अब स्थिरता का दौर आ गया है। इसके बाद जब अमेरिका के साथ डील हुई, तो विश्व को पूरा भरोसा हो गया कि अब स्थिरता का दौर होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''विकसित देश अपने आप भारत के साथ व्यापार समझौता करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ अपने आप व्यापार समझौता करता है तो यह भी अर्थजगत के लिए बहुत बड़ा संदेश है।'' उन्होंने कहा कि ऐसे में साफ दिख रहा है कि दुनिया एक नयी वैश्विक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक वैश्विक व्यवस्था बनी थी।