पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, रूस से युद्ध पर शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने देश के हालात के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने और शांति बहाल कराने के संबंध में कोशिश का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रंप-पुतिन मुलाकात से पहले अहम

इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भारत-यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय भागीदारी को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों ने आपसी हितों वाले मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बात की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने आगे भी एक-दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति जताई। उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात को देखते हुए मोदी और जेलेंस्की की बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।