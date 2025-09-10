प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर की बात, इजरायली हमलों की निंदा की; क्या हुई बातचीत?

इजरायल ने बीते मंगलवार को कतर में हमास के ठिकानों को निशाना बना कर बमबारी की थी। भारत ने कतर की राजधानी दोहा में हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है।

कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात कर इस हमलों पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है और कूटनीति से मुद्दों के समाधान का पक्षधर है। बुधवार शाम हुई बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमीर अल-थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है।

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, “कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से फोन पर बात की है और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और किसी भी रूप के आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है।”

शेख तमीम के साथ क्या बातचीत? वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि पीएम ने दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में कतर द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना भी की है जिसमें गाजा में युद्धविराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता के प्रयास भी शामिल हैं। वहीं शेख तमीम ने कतर और उसके लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने भारत-कतर रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया और पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने निकट संपर्क में बने रहने पर सहमति भी व्यक्त की है।

इजरायल ने दोहा में बरसाए बम गौरतलब है कि इजरायल ने मंगलवार को कतर में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा हमला कर दिया था। खबरों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने दोहा में हमास एक ठिकाने पर हमला किया था जहां हमास के शीर्ष अधिकारी एकत्रित थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह हमला इजरायल ने किया है। इसके बाद हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइली हमले में उसके सभी शीर्ष नेताओं की जान बच गई, लेकिन अन्य पांच सदस्यों की मौत हुई है।