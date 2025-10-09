पटरी पर लौट रहे भारत-US संबंध! पीएम मोदी ने की ट्रंप से फोन पर बात, किस मुद्दे पर हुई चर्चा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने बताया है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत में भी प्रगति हुई है।

पिछले कुछ महीनों से संबंधों में आए तनाव के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौट रहे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को गाजा में शांति प्रस्ताव के लिए बनाई गई योजना के सफल होने की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत को लेकर भी अहम जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है और उन्हें गाजा में ऐतिहासिक शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। पीएम ने लिखा, “अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी।” पीएम मोदी ने आगे लिखा, “व्यापार वार्ता में हासिल की गई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में संपर्क में रहने पर सहमति बनी है।”

शांति प्रस्ताव का स्वागत बता दें कि PM मोदी ने इससे पहले गुरुवार को एक अन्य पोस्ट में ट्रंप के गाजा के लिए बनाए गए शांति प्रस्ताव का स्वागत किया था। पीएम ने जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई और स्थायी शांति की उम्मीद जताई है। पीएम ने कहा था, “हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचने से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।’’ इससे पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तुत एक समझौते के तहत इजराइल और हमास ने गाजा में चल रही भीषण जंग को रोकने और कुछ बंधकों और कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है।

50% टैरिफ से बिगड़े संबंध गौरतलब है कि अमेरिका ने बीते अगस्त महीने में भारत से आयातित वस्तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जिसमें रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में उसकी आर्थिक मदद करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जारी चर्चा भी स्थगित कर दी गई थी। ट्रंप द्वारा लगाए गए मोटे टैरिफ के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते तनाव से गुजर रहे थे।