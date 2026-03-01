भारत इतना कमजोर कभी नहीं दिखा; खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी की चुप्पी से भड़का विपक्ष

इजरायल द्वारा किए गए हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर केंद्र सरकार की चुप्पी से विपक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए लक्षित हमलों के बाद भी मोदी सरकार चुप है। भारत इतना कमजोर कभी नहीं रहा।

इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। इस खबर से पूरे विश्व में हलचल मच गई है। अमेरिका के सहयोगी देश इस हमले के जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं उसके विरोध में रहने वाले लोग इसे एक क्रूर हत्या करार दे रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं आई है। विपक्षी दलों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की इसी चुप्पी पर सवाल किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने भारत की पारंपरिक विदेश नीति की स्थिति से समझौता कर लिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "आयतुल्ला खामेनेई और अन्य ईरानी नेताओं की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी उसकी नैतिक नेतृत्व की क्षमता के परित्याग की और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कुछ भी कहने की उसकी अनिच्छा को प्रदर्शित कर रही है। यह भारत के सिद्धांतों और मूल्यों से विश्वासघात है। भारत पहले कभी इतना कमजोर नहीं दिखा।”

कांग्रेस के दूसरे नेता जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले के बाद भी मोदी सरकार की चुप्पी भारत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "ऐसे समय में जब घातक हमले और युद्ध आम नागरिकों से लेकर शीर्ष नेताओं तक को निशाना बना रहे हैं, हमारी सरकार को इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए… और एक तटस्थ देश के रूप में शांति बहाली के लिए क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है, यह बताना चाहिए।”

मोदी सरकार ने अभी तक क्या कहा? ईरान की तरफ से रविवार को खामेनेई की मृत्यु की पुष्टी कर दी गई थी। खबर लिखे जाने तक भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शनिवार देर रात विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी।