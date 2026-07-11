PM मोदी ने न्यूजीलैंड में दिखाया मफलर, वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत; टॉप-5 न्यूज

न्यूजीलैंड यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार के एक तीस साल पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने उन्हें तीस साल पहले एक मफलर, दस्ताने और कैप गिफ्ट की थी। आज तीस साल बाद दोबारा न्यूजीलैंड यात्रा पर वह इसे लेकर आए हैं।

न्यूजीलैंड दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के सामने एक नई घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब वह 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तो उन्हें किसी ने तीन चीजें गिफ्ट दी थीं। पीएम मोदी ने अपने गले में डाला मफलर निकालकर सभी को दिखाया। दूसरी तरफ, वियतनाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर भारतीय पर्यटकों से भरी एक नाव पलट गई। इस हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में दिखाया 30 साल पुराना मफलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा में तीस साल पुरानी एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आज से 30 साल पहले जब वह न्यूजीलैंड आए थे, तो किसी ने उन्हें मफलर,दस्ताने और कैप तीन चीजें गिफ्ट की थीं। पीएम ने कहा कि यहां ठंड का मौसम था इसलिए वह इन तीनों चीजों को लेकर भारत लौट गए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना मफलर निकाला और दिखाया कि यह वही है, जो मुझे 30 साल पहले न्यूजीलैंड से गिफ्ट मिला था। पढ़ें पूरी खबर...

वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख वियतनाम में एक भीषण हादसा हो गया है। यहां क्वोक द्वीप के पास भारतीयों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई। इस घटना में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के समय नाव पर 32 लोग सवार थे। दूतावास के अनुसार, हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से खोज और बचाव अभियान जारी है। फिलहाल घटना से जुड़ी सभी जानकारी स्थानीय अधिकारियों से जुटाई जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। पढ़ें पूरी खबर...

उमर अब्दुल्ला का दावा- भाजपा नेता ने विधायक को दिया 30 करोड़ का ऑफर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनकी पार्टी को तोड़कर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक विधायक ने उन्हें आकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एक भाजपा नेता ने उन्हें 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इसके साथ ही राज्य का दर्जा और मंत्री पद की भी पेशकश की गई है। अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा ऐसी कोशिश न करें। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिकने वाले नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर…

मोजतबा खामेनेई ने खाई पिता का बदला लेने की कसम ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। टेलीग्राम अकाउंट पर प्रसारित किए गए खामेनेई के इस संदेश में मोजतबा ने खुले तौर पर बदले को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, "हम शहीद नेता और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का वादा करते हैं।" गौरतलब है कि खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। पढ़ें पूरी खबर...