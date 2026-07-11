PM मोदी ने न्यूजीलैंड में दिखाया मफलर, वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत; टॉप-5 न्यूज
न्यूजीलैंड यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार के एक तीस साल पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने उन्हें तीस साल पहले एक मफलर, दस्ताने और कैप गिफ्ट की थी। आज तीस साल बाद दोबारा न्यूजीलैंड यात्रा पर वह इसे लेकर आए हैं।
न्यूजीलैंड दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के सामने एक नई घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब वह 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तो उन्हें किसी ने तीन चीजें गिफ्ट दी थीं। पीएम मोदी ने अपने गले में डाला मफलर निकालकर सभी को दिखाया। दूसरी तरफ, वियतनाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर भारतीय पर्यटकों से भरी एक नाव पलट गई। इस हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।
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पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में दिखाया 30 साल पुराना मफलर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा में तीस साल पुरानी एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आज से 30 साल पहले जब वह न्यूजीलैंड आए थे, तो किसी ने उन्हें मफलर,दस्ताने और कैप तीन चीजें गिफ्ट की थीं। पीएम ने कहा कि यहां ठंड का मौसम था इसलिए वह इन तीनों चीजों को लेकर भारत लौट गए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना मफलर निकाला और दिखाया कि यह वही है, जो मुझे 30 साल पहले न्यूजीलैंड से गिफ्ट मिला था। पढ़ें पूरी खबर...
वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
वियतनाम में एक भीषण हादसा हो गया है। यहां क्वोक द्वीप के पास भारतीयों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई। इस घटना में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के समय नाव पर 32 लोग सवार थे। दूतावास के अनुसार, हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से खोज और बचाव अभियान जारी है। फिलहाल घटना से जुड़ी सभी जानकारी स्थानीय अधिकारियों से जुटाई जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। पढ़ें पूरी खबर...
उमर अब्दुल्ला का दावा- भाजपा नेता ने विधायक को दिया 30 करोड़ का ऑफर
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनकी पार्टी को तोड़कर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक विधायक ने उन्हें आकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एक भाजपा नेता ने उन्हें 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इसके साथ ही राज्य का दर्जा और मंत्री पद की भी पेशकश की गई है। अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा ऐसी कोशिश न करें। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिकने वाले नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर…
मोजतबा खामेनेई ने खाई पिता का बदला लेने की कसम
ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। टेलीग्राम अकाउंट पर प्रसारित किए गए खामेनेई के इस संदेश में मोजतबा ने खुले तौर पर बदले को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, "हम शहीद नेता और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का वादा करते हैं।" गौरतलब है कि खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। पढ़ें पूरी खबर...
पंजाब कांग्रेस संकट को लेकर भूपेश बघेल बोले- ऑल इज वेल
पंजाब में विधानसभा के पहले कांग्रेस में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग हाईकमान के साथ हैं और नेता पार्टी में एकजुट हैं। पार्टी में सब ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बारे में बात करते हुए बघेल ने कहा कि उनके गुट की बात सुन ली गई है। इसे हाईकमान तक पहुंचा दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें