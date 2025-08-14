PM Modi should nominate Donald Trump for Nobel twice former US official made fun of the President ट्रंप को नोबेल के लिए 2 बार नॉमिनेट कर दें PM मोदी, पूर्व US अधिकारी ने ही ले लिए राष्ट्रपति के मजे, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi should nominate Donald Trump for Nobel twice former US official made fun of the President

ट्रंप को नोबेल के लिए 2 बार नॉमिनेट कर दें PM मोदी, पूर्व US अधिकारी ने ही ले लिए राष्ट्रपति के मजे

जॉन बोल्टन ने चेताया है कि टैरिफ की वजह से आई दरार को भरने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, 'जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं, जितनी व्हाइट हाउस ने बीते 30 दिनों में भारत को निशाना बनाकर की है, तो भरोसा और विश्वास हासिल करने में समय लगता है।'

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:01 AM
share Share
Follow Us on
ट्रंप को नोबेल के लिए 2 बार नॉमिनेट कर दें PM मोदी, पूर्व US अधिकारी ने ही ले लिए राष्ट्रपति के मजे

भारत के खिलाफ ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों के ही निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने तो यह भी कहा दिया है कि ट्रंप बेकार में भारत को नाराज कर रहे हैं। साथ ही तंज कसा कि भारत की तरफ से ट्रंप को दोबार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए।

ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर जुर्माना लगाया था। इससे पहले ही वह भारत के खिलाफ एक बार 25 फीसदी शुल्क का ऐलान कर चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें दर को फिर 25 प्रतिशत बढ़ा दिया। अब अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। हालांकि, भारत ने साफ किया है कि राष्ट्रीय हितों के लिए जो जरूरी होगा, वो किया जाएगा।

एनडीटीवी से बातचीत में बोल्टन ने चेताया है कि टैरिफ की वजह से आई दरार को भरने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, 'जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं, जितनी व्हाइट हाउस ने बीते 30 दिनों में भारत को निशाना बनाकर की है, तो भरोसा और विश्वास हासिल करने में समय लगता है।'

इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप से निपटने का तरीका खोज रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी को मेरा एक ही सुझाव है कि वह ट्रंप को दो बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं।' खास बात है कि पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वह ट्रंप को पुरस्कार के लिए औपचारिक तौर पर नॉमिनेट करेगा।

चीन पर कम टैरिफ क्यों

बोल्टन ने चीन पर अमेरिका की तरफ से कम टैरिफ लगाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'यूक्रेन में सीजफायर कराने के ट्रंप के प्रयासों में भारत सरकार प्रभावित हुई है।' खास बात है कि ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर भारत को निशाना बनाया है और जुर्माना लगाया है। जबकि, अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ही रूस के कई चीजों के खरीदार हैं। वहीं, चीन भी रूसी तेल खरीदता है, लेकिन उस पर भारत जितना टैरिफ नहीं लगाया गया है।

Donald Trump
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।