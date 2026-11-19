इससे पहले दुनिया भर के गेमर्स के लिए बुधवार को बहुप्रतीक्षित वीडियो गेम 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI' रिलीज कर दी गई। इसे अब तक की सबसे बड़ी वीडियो गेम रिलीज बताया जा रहा है। अब पीएम मोदी ने भी अपना स्कोरकार्ड साझा किया है।

गेमिंग कम्युनिटी के बीच इस समय खुशी की लहर है। इसकी वजह यह है कि है उनका सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। गेमिंग कंपनी रॉकस्टार ने करीब 13 साल के लंबे अंतराल के बाद 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI’ यानी 'GTA VI' लॉन्च कर दिया है। इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके कायल होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर GTA VI से जुड़ा एक पोस्ट कर सबको चौंका दिया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में GTA V से GTA VI तक पहुंचने के बीच भारत में हुई तरक्की की झलकियां दिखाईं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे बीते 13 सालों में उनकी सरकार के नेतृत्व में भारत ने अलग अलग मोर्चों पर विकास के नए आयाम छुए। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “भारत एक नया ही गेम खेल रहा है।”

पीएम मोदी ने शेयर किया स्कोरबोर्ड पीएम मोदी ने पोस्ट के साथ दस स्लाइड्स यानी दस तस्वीरें साझा की। इन स्लाइड्स के माध्यम से पीएम मोदी ने दिखाया कि कैसे भारत ने बीते 13 सालों में गरीबी और नक्सलवाद जैसी समस्याओं को दूर करने में कामयाबी पाई। एक तस्वीर में उन्होंने यह बताया कि कैसे भारत में पहले गरीबी चरम पर थी और किस तरह अब वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है।

इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता मिशन पूरा होने और देश की सौर ऊर्जा क्षमता में विस्तार का भी जिक्र किया। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप बूम का भी जिक्र है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट में आई बढ़ोतरी जैसी कामयाबी भी जिक्र है। पीएम मोदी ने पोस्ट में बताया कि 13 साल पहले भारत के 182 जिले नक्सल प्रभावित थे। अब इस आंकड़े को शून्य तक पहुंचा दिया गया है।

GTA VI की दीवानगी इससे पहले दुनिया भर के गेमर्स के लिए बुधवार का दिन बेहद खुशी से भरा रहा। उन्हें बहुप्रतीक्षित वीडियो गेम GTA VI की पहली झलक मिल गई। यह गेम दुनियाभर में अपने शानदार ग्राफिक्स के लिए मशहूर है। दरअसल यह सीरीज खिलाड़ियों को एक काल्पनिक अमेरिकी शहर में गैंगस्टर जैसी जिंदगी जीने का मौका देती है। इस शहर में अपराधियों और ठगों की भरमार है। प्लेयर्स को उनसे लड़कर गेम में आगे बढ़ना होता है।

रिलीज होते ही इस गेम को लेकर खिलाड़ियों और समीक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। रिव्यू एग्रीगेटर 'मेटाक्रिटिक' ने गेम को 100 में से 99 अंक दिए हैं। वहीं एनालिटिक्स फर्म ओम्डिया (Omdia) का अनुमान है कि GTA VI साल के अंत तक स्टूडियो रॉकस्टार गेम्स और उसकी मूल कंपनी टेक-टू इंटरएक्टिव के लिए 3.2 बिलियन डॉलर की बिक्री कर सकता है।