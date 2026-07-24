इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करें मंत्री, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने दे डाली सलाह
जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच, पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को रील पोस्ट करने की भी सलाह दी और कहा कि हर मंत्री इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहे।
छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से अहम सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर कितने मंत्री इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं? उन्होंने कहा कि आज के युवा इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। मोदी ने मंत्रियों को रील पोस्ट करने की भी सलाह दी और कहा कि हर मंत्री इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहे। सूत्रों के हवाले से 'आजतक' ने यह जानकारी दी है।
छात्रों के आंदोलन को सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम से काफी मदद मिली है। युवा आंदोलन में पहुंचकर उससे जुड़ी रील्स पोस्ट और शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद अन्य स्टूडेंट्स उसे देखकर आंदोलन वाली जगह पहुंच रहे। अब पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में इंस्टाग्राम पर अपने मंत्रियों को एक्टिव रहने के लिए कहा है। साथ ही, उन्होंने कहा कि हम सभी को जुड़े रहने की जरूरत है।
नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देशभर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा देने के प्रावधान वाले संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार, विधेयक में दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कठघरे में खड़ा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन , कड़ी सजा और भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
देर रात पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। इसके बाद देर रात उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था करने वाले एक कानून के मसौदे पर मंत्रिमंडल फैसला करेगी और इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में लायेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक के मसौदे पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जायेगा और विधेयक को मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में पारित करने के लिए रखा जा सकता है।
इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। नीट पेपर लीक के मामले में सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। हालांकि, सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा होगा। चूंकि, सरकार को जनादेश मिला है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और पूरा करेंगे। सीजेपी ने शुक्रवार को पूरे देशभर में विरोध प्रदर्शन बुलाया, जिसके बाद कई शहरों में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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