आजकल युद्ध केवल हथियारों के दम पर नहीं लड़े जाते, क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई का नया डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। इन सुविधाओं से ओडिशा के साथ-साथ देश के लोगों को भी लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आजकल युद्ध केवल हथियारों के दम पर नहीं लड़े जाते, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर भी उसे कमजोर करने की कोशिश की जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था को साइबर लुटेरों और साइबर आतंकवादियों से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 169 करोड़ रुपये की लागत से बने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि साइबर खतरों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इनसे निपटने के लिए पुरानी तकनीक, प्रशिक्षण व्यवस्था और उपकरण पर्याप्त नहीं हैं। देश को आधुनिक बुनियादी ढांचे और कुशल कर्मचारियों की जरूरत है।

पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई का नया डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। इन सुविधाओं से ओडिशा के साथ-साथ देश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। पूर्वी भारत विकसित भारत के निर्माण में मजबूत विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी ने जोर दिया कि भारत का विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांवों और छोटे शहरों को भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। पिछले दशक में उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया, जो अब तक इनसे दूर थे। आने वाले दशक में बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

'फोन पर हजारों करोड़ का मिल जाता था कर्ज' प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिला। गरीबों के हितों का हवाला देकर 1960 और 1970 के दशक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, तब देश की आधी से अधिक आबादी बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थी। उस समय मध्यम वर्ग के लिए भी बैंक से कर्ज लेना मुश्किल था, जबकि गरीबों, छोटे किसानों और महिलाओं के लिए यह और भी कठिन था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में अमीर और प्रभावशाली लोगों को फोन पर ही हजारों करोड़ रुपये का कर्ज मिल जाता था। इस कुप्रबंधन के कारण बैंकिंग व्यवस्था में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या बढ़ गई थी और बैंकिंग क्षेत्र संकट की स्थिति में पहुंच गया था।