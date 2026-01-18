TMC के महाजंगल राज को खत्म करना चाहते हैं बंगाल के लोग, पीएम मोदी का निशाना

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सीमाओं पर अवैध प्रवासियों को राज्य सरकार की निगरानी में फलने-फूलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम वर्षों से रुका हुआ है। फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर ‘वोट बैंक’ की राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के ‘महाजंगल राज’ को समाप्त करना राज्य में कानून व्यवस्था, विकास और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं, ऐसे में मोदी ने चुनावी मुकाबले को ‘महाजंगल राज और सुशासन’ के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया तथा मतदाताओं से भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार मॉडल का समर्थन करने की अपील की। हुगली जिले के सिंगूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में फर्जी दस्तावेजों के जरिये रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें उनके देशों में वापस भेजना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिंगूर, बंगाल की राजनीति में 2008 में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किए गए आंदोलन के लिए जाना जाता है, जिसके कारण टाटा मोटर्स को अपनी छोटी कार परियोजना बंद करनी पड़ी थी। मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने सहित महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर केंद्र के साथ सहयोग करने में विफल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। वे घुसपैठियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं।’’

पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सीमाओं पर अवैध प्रवासियों को राज्य सरकार की निगरानी में फलने-फूलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम वर्षों से रुका हुआ है। फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाए और जाली दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वालों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाए। भाजपा सरकार यह काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों को पनाह देने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने जैसी किसी भी हद तक जा सकती है।’’

उन्होंने मतदाताओं से भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि ‘‘सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके, कानून व्यवस्था बहाल की जा सके और बंगाल को विकास के पथ पर वापस लाया जा सके।’’राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ‘‘महाजंगल राज’’ को उखाड़ फेंकना और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार को सत्ता में लाना आवश्यक है। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पूछा, ‘‘क्या बंगाल की जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए?’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशभर में मतदाता विकास और कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालने वाली सरकारों को ‘‘दंडित’’ कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार से तुलना करते हुए मोदी ने कहा कि वहां की सरकार ने पहले केंद्रीय योजनाओं को रोक दिया था, लेकिन जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘आज आयुष्मान भारत योजना से वहां के गरीबों को फायदा हो रहा है। बंगाल की जनता ने भी तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है ताकि यहां भाजपा की सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना लागू हो सके।’’

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल शासन में बंगाल में दंगाई, गिरोह और माफिया ‘‘बेखौफ’’ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उद्योग और निवेश तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था सुधरेगी। ‘सिंडिकेट टैक्स’ और माफिया का राज भाजपा के शासन में ही खत्म होगा। यह मोदी की गारंटी है।’’ पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए, ताकि संदेशखलि में भूमि हड़पने और बलात्कार की घटनाएं दोबारा न हों तथा भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों को अपनी नौकरी न गंवानी पड़े। उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल में भाजपा की ‘डबल इंजन’ वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास को गति मिलेगी।’’