बिहार ने दिखाया कि जंगल राज नहीं चाहिए, अब बंगाल में महाजंगल राज से मुक्ति का समय: PM मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी अपनी सारी ताकत घुसपैठियों की रक्षा में लगा रही है, जो बदले में पश्चिम बंगाल के गरीबों को लूटते हैं। वे आतंक फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं और हमारी नारी शक्ति पर अत्याचार करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। कोलकाता से फोन के जरिए उन्होंने नदिया जिले के ताहिरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली स्थल पर घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां बने अस्थायी हेलीपैड पर नहीं उतर सका, जिसके बाद उन्हें कोलकाता हवाई अड्डे वापस लौटना पड़ा। पीएम मोदी ने शनिवार शाम को एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जिन्हें मैं उठाता, लेकिन मौसम की वजह से व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल नहीं हो सका।' उन्होंने कहा कि हम सभी जो भारतीय संस्कृति की महानता में विश्वास करते हैं, उनके लिए नदिया का बहुत विशेष स्थान है। यह भूमि श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई है। इस भूमि में दूसरों की सेवा करने का इतिहास है, एक ऐसी भावना जो मेरे मातुआ बहनों और भाइयों में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए, नदिया और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करना एक विशेषाधिकार है।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को सशक्त बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। 52 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जो हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि हर व्यक्ति के सिर पर छत हो। उन्होंने कहा, 'राज्य के एक करोड़ से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन से लाभ मिला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही काम और तेजी से होगा ताकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके। पश्चिम बंगाल के लोगों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 13,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। 750 से अधिक पीएम-बीजेपी केंद्र हैं जो दवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराते हैं। बिहार के लोगों ने बार-बार दिखाया कि वे जंगल राज की वापसी में रुचि नहीं रखते। अब पश्चिम बंगाल में प्रचलित महाजंगल राज से मुक्ति पाने का भी समय है, जो टीएमसी की वजह से है।'

TMC सरकार पर लगाए गंभीर आरोप नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि भाजपा गति और पैमाने में विश्वास करती है। भाजपा सुशासन में विश्वास करती है। लेकिन टीएमसी केवल कट्स और कमीशन की चिंता करती है। उन्होंने लिखा, 'आवास, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और अधिक को कवर करने वाली हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं टीएमसी की गैर-सहयोगी रवैये की वजह से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर TMC मोदी का विरोध करना चाहती है, तो वह 100 बार कर सकती है। अगर टीएमसी भाजपा का विरोध करना चाहती है, तो वह बार-बार कर सकती है। लेकिन टीएमसी पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोक रही है? उनकी राजनीति स्वार्थ से भरी हुई है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने हाल के वर्षों में बहुत कुछ सहा है। पश्चिम बंगाल की नारी शक्ति की स्थिति गहरा दुखदायी है। फुटबॉल प्रेमी राज्य पश्चिम बंगाल को टीएमसी की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हालिया घटना ने इतने सारे फुटबॉल प्रेमी युवाओं के दिल तोड़ दिए हैं।'