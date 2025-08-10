ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे मेक इन इंडिया का हाथ, पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का नया चेहरा देखा, जब उसने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

पीएम मोदी ने मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पहली बार भारत का नया चेहरा देखा, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।’ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे हमारी तकनीक और मेक इन इंडिया की ताकत है।