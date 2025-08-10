PM modi says Indian technology Make in India behind success of Operation Sindoor ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे मेक इन इंडिया का हाथ, पीएम मोदी ने क्या कहा, India News in Hindi - Hindustan
PM modi says Indian technology Make in India behind success of Operation Sindoor

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे मेक इन इंडिया का हाथ, पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का नया चेहरा देखा, जब उसने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

Niteesh Kumar भाषाSun, 10 Aug 2025 04:02 PM
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे मेक इन इंडिया का हाथ, पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे इंडियन टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का हाथ था, जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का नया चेहरा देखा, जब उसने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

पीएम मोदी ने मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पहली बार भारत का नया चेहरा देखा, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।’ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे हमारी तकनीक और मेक इन इंडिया की ताकत है।

'ऑपरेशन सिंदूर किसी भी पारंपरिक मिशन से अलग'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और उसके युवाओं की अहम भूमिका थी। वहीं, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी भी पारंपरिक मिशन से अलग था और यह शतरंज की बाजी जैसा था क्योंकि हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। जनरल द्विवेदी ने इसे शतरंज की बाजी बताया। उन्होंने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर में हमने शतरंज की बाजी खेली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। इसे हम ग्रे जोन कहते हैं। ग्रे जोन का मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पारंपरिक ऑपरेशन’ से थोड़ा हटकर हो।’

PM Modi operation sindoor Pakistan
