बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है गंगा, पीएम मोदी ने तय कर दिया अगला टारगेट

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी।

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पार्टी के लिए अगला टारगेट भी तय कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इस जीत से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया है। अब भाजपा बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बताया कि गंगा नदी भी बिहार से ही बहते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सालों से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है।

दिल्ली में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। आज की इस जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी।''

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एनडीए 202 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इसमें से भाजपा 90 और जेडीयू 85 सीटों पर आगे है। इसके अलावा, एलजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर, राजद, कांग्रेस और वामदलों वाले महागठबंधन का प्रदर्शन काफी खराब रहा। महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों पर ही सिमट गया। इसमें से आरजेडी 24, कांग्रेस छह, वीआईपी शून्य और वाम दल चार सीट पर आगे हैं।