'भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी वह...', पुलवामा हमले की बरसी पर असम में बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करती है, जो सवाल करते हैं मां भारती क्या होती है? जो मां भारती के नाम तक से परहेज करते हों, जो मां भारती के प्रति सम्मान नहीं दिखाते, वह कांग्रेस भारत का भला नहीं कर सकती।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, ‘आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है यह इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है बल्कि देश के दुशमनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। आज पुलवामा हमले की बरसी है, मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सज़ा दी वह पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है।’

पीएम मोदी ने कहा कि आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बैठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े-टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं वह कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। उन्होंने कहा, 'आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, आज की कांग्रेस मुस्लिमी लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। यह MMC है, इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है।'

कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। उन्होंने कहा, 'आजादी के बाद से ही असम बम, बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। भाजपा, NDA सरकार असम में शांति बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही है। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था उसी असम में अब शांति स्थापना हो रही है।'

वोट बैंक राजनीति का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक राजनीति। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चश्मे से ही देखा और हर वह काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वह काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे लेकिन भाजपा ने असम, पूर्वोत्तर के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी।'