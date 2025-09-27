PM Modi Says Congress left no opportunity to loot the public even imposed taxes on low income groups कांग्रेस ने जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कम आय वर्ग वालों पर भी टैक्स लगाया: PM मोदी, India News in Hindi - Hindustan
कांग्रेस ने जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कम आय वर्ग वालों पर भी टैक्स लगाया: PM मोदी

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा और दो लाख रुपये सालाना आय वालों पर भी कर लगा दिया।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, झारसुगुड़ाSat, 27 Sep 2025 04:18 PM
कांग्रेस ने जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कम आय वर्ग वालों पर भी टैक्स लगाया: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के लोगों को लूटा और निम्न आय वर्ग के लोगों पर भी टैक्स लगाया। ओडिशा के झारसुगुड़ा में ‘नमो युवा समावेश’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही कथित लूट के प्रति आगाह किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा, “कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा और दो लाख रुपये सालाना आय वालों पर भी कर लगा दिया। भाजपा सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया...कांग्रेस और उसके सहयोगियों से सावधान रहें, क्योंकि वे लोगों को लूटते हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी व्यवस्था में सुधार और लोगों को राहत दिए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार को गाली देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “जब हमारी सरकार ने सीमेंट की कीमतें कम कीं, तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना कर लगा दिया। जब हमने जीएसटी दरें कम कीं, तो पूरे देश में कीमतें कम हो गईं, लेकिन कांग्रेस आम लोगों को यह राहत नहीं देना चाहती।”

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हाल ही में कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और पांच व 18 प्रतिशत की दो दरें कायम रखने का निर्णय लिया था। 22 सितंबर से लागू इस फैसले से उत्पादों व सेवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद थी। मोदी ने यह भी कहा कि ‘डबल इंजन’ सरकार के तहत ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है। 'डबल इंजन’ शब्द का इस्तेमाल भाजपा नेता केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर पार्टी की सत्ता के लिए करते हैं।

उन्होंने दावा किया, “कई दशकों तक गरीबी झेलने वाला ओडिशा अब समृद्धि की राह पर है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार गरीबों, दलितों और आदिवासियों को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। 'आत्मनिर्भर भारत’ की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक, भारत हर चीज में आत्मनिर्भर हो।” उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र ने ओडिशा के लिए दो सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दे दी है।

झारसुगुड़ा रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि शनिवार को शुरू की गई ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत ट्रेन से गुजरात में रहने वाले ओडिया लोगों को लाभ होगा। बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क के उद्घाटन के बारे में उन्होंने कहा, “भारत अब दुनिया के उन पांच देशों में शामिल है जिनके पास 4जी दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की स्वदेशी तकनीक है।’' प्रधानमंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति के प्रति ओडिशा का प्रेम और लगाव विश्व प्रसिद्ध है।

